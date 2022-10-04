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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البيت هيقع علينا بنغرق في الشتا.. مواطن يستغيث بالمسئولين لبناء منزله بالدقهلية

صوره للمنزل
صوره للمنزل

وفاة عامل نظافة بحادث في الدقهلبة

قست عليهم الحياه ولم يجدوا لهم ماوى ادمي يعيشون فيه هكذا عانى ماجد وزوجته وابنائه من حياه صعبه  حيث لا يوجد مصدر رزق ثابت كذلك المنزل الذي يأويهم لا يصلح  فلا يستطيع الانسان ان يعيش فيه فهو منزل غير ادمي  وحياتهم فى خطر بسببه.
" صدى البلد" التقت بماجد محمد ٥٢ عاما وهو مواطن بسيط مقيم بأحدى قرى دكرنس بمحافظة الدقهلية،  كل ما يحلم به ان يجد المنزل الذى يعيش فيه  ادمى .

حيث قال " السقف هيقع علينا وعايشين في بيت ماحدش يتحمل يعيش فيه انا ومراتي واولادي متبهدلين وهيجي علينا الشتا والمطر عشان يغرقنا كلنا،  انا معنديش مصدر رزق ثابت يوم اه ويوم لا و بحاول الاقى قوت يومى ،  ولو لقمةالعيش تكفينا يوم لكن اليوم الثاني بشيل همه كل اللي بتمناه البيت يجهز ويتبنى عشان ما نغرقش كلنا ما بقيناش نستحمل ، والاولاد تعبوا معنا ".

وواصل " بناشد الرئيس السيسي والمسؤولين في الدوله ان هما يقفوا معانا اولادى  ذنبهم ايه في البهدله دي انا عايز حد يهتم بحالتناو يجهز البيت ده عشان اولادي الشتاء جاي والسقف ممكن  يقع علينا والمطر بيغرقنا فى الشتا ،  املنا في ربنا وفيك ياريس  قبل ما يقع علينا ".

وقالت زوجته "  انا مريضه  ونظرى  بيروح منى والاولاد عايزين تربيه وحمل تقيل عاوزه حد يعالج عينى محتاجه عمليه وجوزي راجل على قده ما فيش مصدر رزق ثابت عليه؛  ساعات بيشتغل على توك توك بس مش بيكفينا حاجه،  كل اللي بتمناه اى مسئول يبنى البيت قبل الشتاء  لانه بيجي علينا المطر بيغرقنا والاولاد بيتعبو،ا كل اللي بتمناه ان احد ينقذنا من اللي احنا فيه،"
 

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محافظة الدقهلية الدقهلية صدى البلد السيسي محافظة

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