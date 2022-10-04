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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كازاخستان: وصول أكثر من 200 ألف روسي البلاد منذ إعلان التعبئة العسكرية الروسية

صدى البلد

أعلن وزير الداخلية الكازاخي مارات أحمد جانوف، اليوم /الثلاثاء/، أن أكثر من 200 ألف مواطن روسي وصلوا إلى كازاخستان منذ الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا.
وقال جانوف -خلال مؤتمر صحفي بحسب وكالة أنباء (كازانفورم) الكازاخية- إن "أكثر من 200 ألف روسي وصلوا إلى البلاد في حين غادر أكثر من 147 ألف كازاخستان منذ 21 سبتمبر الماضي".
وأضاف وزير الداخلة الكازاخي أنه "أمس الإثنين وصل أكثر من سبعة الآف مواطن روسي إلى كازاخستان فيما غادر 11 ألف شخص البلاد، مؤكدا أن كافة قضايا الهجرة تحت السيطرة".
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن هناك 68 مواطنا روسيا تقدموا بطلب الحصول على الجنسية الكازاخية، موضحا أنه سيتعين على المتقدمين الخضوع لبعض الإجراءات للحصول على الجنسية.
وكان وزير التجارة والتكامل في كازاخستان سيريك تشومانجارين، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم فتح "ممرات خضراء" لمواطني كازاخستان العالقين على الحدود بين البلاد وروسيا.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 سبتمبر الجاري، قرارا بشأن التعبئة العامة الجزئية للجيش الروسي لمواجهة التحديات الحالية ولحماية أرض وسيادة روسيا الكاملة.

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