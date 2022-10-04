13 قرية.. تدريب شباب على مهن مساعد خدمات طبية ومصنع غذائي بكفر الشيخ

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، مشروع طفرة للتدريب المهني، ضمن المبادرات التنموية التي تهدف إليها الوزارة حالياً سعياً للنهوض بالحياة الاقتصادية للأسرة بالمجتمع المصري، بالتعاون بين الوزارة وأكاديمية السادات للتدريب المهني، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.



قال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، يستهدف مشروع طفرة للتدريب المهني حاليا بالقرى المنفذ بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فهي تستهدف قرى مركز مطوبس كونه المركز المنفذ به حياة كريمة، موضحاً تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي استهدفت 13 قرية الأكثر احتياجا بالمركز والتي شملت خليج بحري وخليج قبلي ووقف قبلي ووقف بحري وبرج مغيزل وبريدعة وعزب الغرب وبيانه قومسيون شرق وقومسيون غرب وعزبة عمرو والقني ومعدية مهدي وقد كانت برامج التدريب المتاحة خلال المرحلة الأولى.



وأضاف مسلم، أنه تم تدريب 100 متدرب حرفة مُصنِع غذائي، وتدريب 100 متدرب علي حرفة مساعد خدمات طبية، ويسعى البرنامج من المرحلة التي تلي فترة التدريب، إلحاقهم بفرصة توظيف مناسبة أقرب ما يكون إلى مكان إقامتهم، وتم توجيه الرائدات الريفيات بمطوبس إلى النزول الميداني والتواصل مع العملاء مباشرة لإقناع المواطنين بهدف المشروع وأهميته بالنسبة لهم، ولأسرهم مع الالتزام بالفئات العمرية المستهدفة، وهي ذكور وإناث من عمر 18 سنة إلى 40 سنة، والمتسربين من التعليم والحاصلين على شهادة محو أمية أو دبلومات فنية ولا يعمل، ولم يلتحقوا بعمل.

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