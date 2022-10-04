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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إكرام يونس: مكتبة مصر العامة تتنوع في خططها المستقبلية وتعمل على تثقيف الشباب

صدى البلد

تقدم مكتبة مصر العامة العديد من الانشطة الهامة و الندوات التي تنمي القارئ وخاصة الاطفال، فاهتمت بتقديم ندوات في كل المجالات.

أنشطة مكتبة مصر العامة

وتقول إكرام يونس مسئولة في مكتبة مصر العامة :" تتنوع أنشطة الأطفال ما بين أنشطة ترفيهية ورياضية وتعليميةوثقافية واحتفالات بالمناسبات المحلية والعالمية، فعلي سبيل المثال لا الحصر: 

يوجد أنشطة تحسين الخط العربي والخط الانجليزي

تعليم اللغات ( الانجليزي _ الفرنساوي _ الألماني )

ورش التنمية البشرية وإعداد القادة والثقه بالنفس

ورش اليوسي ماث والرياضيات عربي و انجليزي

مهرجانات الشيكولاته والبيتزا والحلويات حيث تعليم الاطفالكيفية تحضيرها

أنشطة الكشافة ويلا رياضه وكيتابيديا

انشطه الكبار

منح ودورات تدريبية وكورسات تحسين الخط العربي والانجليزيوورش الاشغال اليدويه من تطريز وكروشية وخياطة وتفصيل".

جذب الشباب في مكتبة مصر العامة

وتابعت قائلة عن طرق جذبهم للشباب :" ربط الاحداث والمناسبات العالمية والمحلية بالكتب وعمل مجموعات اهتمام من الكتب المتنوعة المتحدثة عن تلك المناسبة تغير مود ومكان القراءة وشراء احدث الكتب وعرضها بطريقة تجذب الإنتباه و عمل مختصر من الكتب وعرضه علي وسائل التواصل الاجتماعي.

الإقبال على مكتبة مصر العامة

وأكدت متابعة : "يوجد إقبال بنسب متفاوتة على حسب الأعمار فنجد إقبال من كبار السن ومن الشباب بالاخص علي الروايات وأحدث الاصدارات بخلاف أوقات معينة في العام في رمضان تجد اقبال عن كتب الطبخ والحلويات أثناء الدراسة إقبال على كتب تربية اجتماعية والإدارة والحاسب الآلي".

 

مسابقات مكتبة مصر العامة 

وأوضحت قائلة: " يوجد مسابقات متنوعة للكبار علي  سبيل المثال لا الحصر حاليا بمناسبة أكتوبر مسابقة علمية في الثقافة العامة ويتم عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي ويتم التحضير من خلال الكتب المتواجدة في المكتبة التوثيق والوصول إلى المعلومة بشكل دقيق.

وتابعت: الحوائز تكون رمزية متنوعة مابين هدايا توضع بالمكاتب أو السيارة أو المنزل وما بين شهادات التقدير".

 

اهتمامات القراء

وعن اهتمامات القراء قالت :"اهم ما يبحث القراء هو  الروايات والتنمية البشرية والصحة النفسية والإدارة والتسويق والحاسب الآلي".

خطط مكتبة مصر العامة المستقبلية 

وأكدت متابعة: " دايما المكتبة بكل أقسامها تنوع في خططها المستقبلية علي حسب مايدور حولنا من مناسبات وتفاعلات اجتماعية فتعمل خلال الفترة القادمة علي تعريف وتثقيف الشباب  بموضوع الرقمية والتنمية المستدامة والعمل على تسويق الذات وتسويق المنتجات التي تعمل عليها وأيضا التوعية علي عدم اليأس والانتحار وزيادة الثقه بالنفس كل ذلك وأكثر من خلال الفعاليات الثقافية المختلفة مابين ندوات وأنشطة وورش عمل لكل الاعمار".

مكتبة مصر العامة التنمية المستدامة دورات تدريبية الثقافة العامة الاشغال اليدوية

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