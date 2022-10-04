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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح الموسم الأول.. عودة برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

برنامج الدوم
برنامج الدوم

يعود برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب في موسم جديد، ويعلن عن فتح باب التقديم لكل المواهب الشابة من سن 18 لـ 30 سنة في الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني.

 

 

ونشرت قناةON  فيديو دعائي تمهيدا للموسم الجديد من برنامج الدوم، للإعلان عن فتح باب تقديم المواهب، وتسجيل البيانات عبر موقع المسابقة الإلكتروني. 

 

برنامج الدوم من إنتاج كل من شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة media hub وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

 

وشهد برنامج الدوم العديد من المواهب فى كافة المجالات سواء فى التمثيل أو الغناء أو التقديم التلفزيوني، وشارك خلال الموسم الأول العديد من المواهب التى أشاد بها لجنة التحكيم وفاز فى نهاية الموسم، ٦ من المواهب وهم الذين حصلوا على أعلى الأصوات وهم سعد سمير وماريا أسامة فى التمثيل وأسامة عطية وأسماء الجمل فى الغناء وفى التقديم التلفزيوني فازت كل من يارا مجدي ومريم حسن.

الدوم برنامج الدوم المتحدة للخدمات الإعلامية وزارة الشباب المواهب الشابة

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