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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كميات من الهيروين والشابو.. تفاصيل ضبط مصنع المخدرات بـ الإسماعيلية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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وردت معلومات لقطاع الأمن العام أحد أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية بقيام (4 عناصر إجرامية ، لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمون بدائرة مركزى شرطة "أبوصوير – القنطرة شرق" بالإسماعيلية ) بالاتجار وتصنيع المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم ، بحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 25 كيلو جراما– كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جراما – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5٫650 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 250 جراما – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – سيارة ملاكى – ميزان كهربائى – أدوات تصنيع مخدر الهيروين).    

تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل أجهزة وزارة الداخلية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الآخرين.

شاب أطلق النار في الهواء خلال حفل زفاف

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حال وقوفه أمام إحدى السيارات بها مخالفة مرورية "أجهزة ضوئية" ومُمسكاً بيده سلاحا ناريا "طبنجة"، وقيامه بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء ابتهاجاً بحفل زفاف.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) ، وبمواجهته اعترف بأنه الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه وقيامه بإطلاق أعيرة نارية للإحتفال بحفل زفاف أحد أصدقائه باستخدام "طبنجة صوت" تم ضبطها.

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (مقيم بذات العنوان) ، وبمواجهته أقر بأن السيارة المضبوطة ملكه وقيادته واعترف بمخالفته للقانون بتركيب "أجهزة ضوئية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

صاحب مكتبة يبيع المقررات الدراسية بدون ترخيص بالجيزة

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إحدى أجهزة وزارة الداخلية قيام (مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وبالتفتيش عثر بداخلها على (7800 نسخة كتاب خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول ، وارتكابه المخالفات سالفة الذكر بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى.  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل أجهزة وزارة الداخلية.

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