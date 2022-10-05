هل يكفي صب الماء على الجسد عند الاغتسال من الجنابة.. الإفتاء تجيب

هل يكفي صب الماء على الجسد عند الغسل من الجنابة؟.. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الإنسان إذا وقف تحت الدش مثلا فإن الماء سيغمره ويجرى على الجسم ولا يحتاج الإنسان أن يأخذ الماء ويوصله إلى أعضاء أو كذا.

وأوضح أمين الفتوى أنه يكفي أن يقف الشخص تحت الدش وسيصل المال إلى جميع جسمه وهذا يكفى في الاغتسال إن شاء الله.

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن الوضوء

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حالة الاغتسال من الجنابة رفع الحدث الأكبر يجوز له عدم الوضوء لأنها تغني عن الوضوء.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يغني عن الوضوء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».[المَائدة: 6].

وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟»، أن الاغتسال يكفي للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر -الجنابة والوضوء-.

وأفاد بأن الوضوء مُستحب في غسل الجنابة وليس بشرط في صحته، فالمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».