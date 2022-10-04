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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. أرنولد يمنح ليفربول التقدم أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا

أرنولد
أرنولد

أنهى فريق ليفربول الإنجليزي، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره رينجرز الاسكتلندي، متقدمًا عليه بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق ألكسندر أرنولد في الدقيقة السابعة من ركلة حرة مباشرة أسكنها في شباك رينجرز ببراعة.

 

وفي الدقيقة 41، مرر محمد صلاح كرة رائعة لـ داروين نونيز ليطلق بدوره تسديدة تصدى لها حارس رينجرز ببراعة، حارما إياه من ثاني الأهداف.

 

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: جوردان هندرسون - تياجو ألكنتارا - محمد صلاح - لويس دياز

خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل رينجرز جدول الترتيب برصيد صفر من النقاط.

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