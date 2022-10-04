مفاجأة عن أسعار الطاقة عالميا حتى 2025.. وكارثة تنتظر ألمانيا وفنلندا

عرض برنامج العربية 360، المذاع عبر قناة العربية، تقريرا مصورا، عن أسعار الطاقة، حمل عنوان " توقعات حول أسعار الطاقة حتى 2025.. وكارثة تنتظر ألمانيا وفنلندا".



وقال التقرير المصور، أن البنك الدولي أعلن إن تعطيل روسيا لإمدادات الطاقة عن أوروبا يؤدي لركود في كل أوروبا الشرقية، ومن المتوقع أن يصل حتى عام 2025، وكارثة تنتظر ألمانيا وفنلندا.



الاقتراض الجديد يمكن أن يكون على غرار الديون المشتركة

فيما دعا مسؤولان كبيران في المفوضية الأوروبية، أن دول الاتحاد الأوروبي إلى اقتراض مشترك لتمويل أزمة أسعار الطاقة التي تهدد بإدخال الاتحاد في ركود، قبل أن يقول المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني ومفوض السوق الداخلية تييري بريتون - فى بيان مشترك أوردته صحيفة "ليزيكو" الفرنسية - "إن الاقتراض الجديد يمكن أن يكون على غرار الديون المشتركة الصادرة خلال جائحة فيروس كورونا لدعم الوظائف التي كانت ستفقد لولا ذلك".