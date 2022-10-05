دون إصابات.. السيطرة على حريق بمجمع سكني تحت الإنشاء شرقي الإسكندرية

نشب حريق بأحد المجمعات السكنية تحت الإنشاء بمنطقة المطار، التابعة لحي شرق بمحافظة الإسكندرية، وذلك دون إصابات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حريق بأحد المجمعات السكنية تحت الإنشاء شرقي المحافظة.



وعلى الفور توجه رجال الإطفاء إلى موقع الحريق برفقة سيارة إسعاف، وتمكنوا من إخماد الحريق.

تحرر موقع بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في أسباب الحريق.

وقالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي شرق، في تصريح لها، إنه بناءً على الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بوجود حريق داخل كومباوند سكني، تم التوجه إلى البلاغ وتبين وجود حريق الدور الاول الموجود به الفوم.

وأشارت إلى أن الحماية المدنية سيطرت على الحريق، ولا يوجد أي إصابات أو خسائر، وذلك بوجود وليد مرسي مدير اداره الازمات والكوارث بالمحافظه، وأحيل الأمر إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.