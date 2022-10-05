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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سحب رعدية ورياح نشطة.. تفاصيل طقس السعودية خلال الـ 24 ساعة

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومدن المملكة.

 

وقال المركز إنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل.

 

تكون الضباب

كما من المتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

سحب رعدية ورياح.. تفاصيل طقس السعودية خلال 24 ساعة

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حالة الطقس السعودية الخليج العربي حالة الطقس حائل الباحة

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