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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على متنها 100 سائح.. الإسكندرية تستقبل الباخرة آيلاند سكاي

استقبال السفينة السياحية
استقبال السفينة السياحية سكاي آيلاند

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة شيرين مصطفى، صباح اليوم الاربعاء، الباخرة السياحية آيلاند سكاي وعلى متنها  100 سائح من جنسيات مختلفة و71 طاقم السفينة، وذلك على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على التنسيق مع المختصين لتسهيل دخول وخروج السائحين من وإلى الميناء بيسر وأمان، كما أكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

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وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بإستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بأعلام مصر، وتقديم النشرات والدلائل السياحية لمعالم الاسكندرية السياحية والأثرية، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالاسكندرية ثم العودة مرة أخرى لإستكمال مسار رحلة الباخرة.

وكان في استقبال السفينة،  اللواء بحرى حسام الروينى نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للتشغيل، و اللواء بحرى هشام ابو العز - نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للاستثمار، واللواء بحرى عمرو عبد الرازق - مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وحسام غريب مدير إدارة المراسم بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية، وعدداً من قيادات هيئة الميناء الذين شددوا على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والإستعدادات لرسو السفينة وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة مع التأكيد على تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.

يأتي هذا تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير كافة سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة، وفي إطار التنسيق و التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة.

الاسكندرية تنشيط السياحة محافظة الاسكندرية الوفود السياحية ميناء الإسكندرية سكاي آيلاند

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