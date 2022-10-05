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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خلال ذكرى انتصارات أكتوبر.. عاشور يستعرض المشروعات القومية للتعليم العالي في سيناء

صدى البلد

استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مفصلاً حول المشروعات القومية للتعليم العالي التي تم تنفيذها بسيناء، في إطار احتفالات مصر بحلول الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بالمشروعات القومية للتعليم العالي في سيناء، ومتابعتها الدورية والمنتظمة لسير العمل بهذه المشروعات.

وأشار الوزير ، إلى أن هناك جهودًا كبيرة بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة لديها 40 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة أن جامعة الملك سلمان الدولية تأتي في مُقدمة المشروعات القومية للتعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليارات ونصف المليار جنيه، مؤكدًا أن رسالتها ترتكز على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل، من خلال البرامج الأكاديمية المتميزة في  العديد من المجالات.

وأوضح د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن الجامعة لديها 3 أفرع بجنوب سيناء (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ)، حيث يُقام المقر الرئيسي للجامعة بالطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5,25 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2,7 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2,7 مليار جنيه، مضيفاً أن الجامعة طرحت عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعي الحالى  2022/2023 فى مختلف المجالات والتخصصات العلمية.

وأشار د. حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، إلى أن تكلفة مشروعات تطوير جامعة العريش بلغت 1,3 مليار جنيه، وتتنوع ما بين 13 مشروعًا تعليميًّا و17 خدميًّا و3 مشروعات إنتاجية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم حاليًا 12 كلية، وجار التوسع بإنشاء كليات نوعية جديدة في مختلف التخصصات لتصل إلى 16 كلية، مُلحقًا بها مراكز نوعية وبحثية.

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جامعة الملك سلمان: تكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمُحاربة الأفكار المُتطرفة

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عاشور: إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بمصر لتطوير نوعية التعليم والاستفادة من الخبرات

وأوضح د. السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، أنه جارٍ إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس بتكلفة 1,3 مليار جنيه، ويقام الفرع على مساحة 50 فدانًا كمرحلة أولى؛ ليضم كليات (التربية، الآداب، العلوم، التجارة) ويضم في المرحلة الثانية كليات (الهندسة، التكنولوجيا، الثروة السمكية، اللغات والترجمة، الزراعة الصحراوية والأغذية، التصاميم والفنون، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

وأشار د. أيمن محمد إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية إلى أن الجامعة تقع على مساحة 44 فدانًا، بتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3,7 مليار جنيه، مؤكداً بدء الدراسة بها خلال العام الجارى 2022/2023  فى كليتي الطب البشري (برنامج الطب والجراحة العامة)، والهندسة (برنامج هندسة التشييد والبناء).

وأشار د. ناصر مندور القائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى أن الجامعة تُقام على مساحة 29 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3,6 مليار جنيه، مشيراً إلى بدء الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي2022/2023 في 7 كليات.

وأوضح د. مدحت الحادق القائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تقع على مساحة 70,140 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 645,7 مليون جنيه موزعة كالآتى (512,7 مليون جنيه للإنشاءات، 35 مليون جنيه للأثاث، 40 مليون جنيه للمعامل، 58 مليون جنيه للبنية المعلوماتية)، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها.
 

التعليم العالي جنوب سيناء الملك سلمان البحث العلمي شرم الشيخ

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