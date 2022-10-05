دور "الشباب والرياضة" في ملف الاستثمار.. ندوة حوارية بحضور أشرف صبحي

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ندوة حوارية تعقد تحت عنوان "الاستثمار الرياضى ودوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، بتنظيم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يوم الأحد المقبل بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.

يتناول اللقاء عدة محاور منها :"التعرف على دور وزارة الشباب والرياضة فى ملف الاستثمار الرياضى، ودور صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة، وإلقاء الضوء على رؤية الوزارة حول مشاركة القطاع الخاص فى البنية التحتية للمنشآت الرياضية، وجذب رؤوس الأموال والشركات، وتحفيزها لدعم ورعاية الأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب".

تأتى الندوة الحوارية فى إطار دور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتسليط الضوء على دور وزارة الشباب والرياضة فى الاستثمار ومشروعات البنية التحتية وإعداد الشباب والأبطال الدوليين وتهيئة المجال لأبنائنا، ودعمهم من أجل رفع علم مصر والوطن العربى فى المحافل الرياضية.