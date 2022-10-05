الداخلية: ادارة تصاريح العمل تباشر أعمالها يومى الخميس والسبت القادمين

أعلنت وزارة الداخلية عن إستئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمنى بزهراء مدينة نصر ، يومى (الخميس، السبت) الموافقان 6،8/10/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً وذلك لإستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء أجازة المناسبتين والراغبين فى إستخراج تصاريح العمل.

وذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد فى إستخراج تصاريح العمل لهم وبمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر وقرب الإحتفال بالمولد النبى الشريف.