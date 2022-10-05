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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نيفين شحاتة: الجامعات الأهلية تقدم مستوى تعليمي مميزا..وتقدم خبرات كبيرة للطلاب

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

أكدت الدكتورة نيفين شحاتة، الخبيرة التربوية، أن الدولة المصرية اهتمت بملف التعليم العالي، خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك ظهر في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، إضافة إلى تطويل البنية التحتية.

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وقالت نيفين شحاتة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أنه تم افتتاح جامعات الملك سلمان، وجامعة الجلالة الأهلية الجديدة، إضافة إلى إنشاء ما يقرب من 12 جامعة أهلية جديدة، لتطوير التعليم، وتخريج جيل متميز يتواكب مع سوق العمل.

 

وتابعت الخبيرة التربوية، أن الجامعات الأهلية، هي جامعات حكومية في الأساس، وتقدم مستوى مميز من التعليم، وغير هادفة للربح.

 

اتفاقيات تعاون

وأشارت نيفين شحاتة إلى أن الجامعات الأهلية قامت بعمل اتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات العالمية، لتقديم خبرات للطلاب، للاستفادة من سوق العمل. 

ة نيفين شحاتة الجامعات الاهلية الدولة المصرية البنية التحتية الملك سلمان

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