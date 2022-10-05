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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفيش رحمة.. القصة الكاملة لحبس أب لطفله بلا طعام في دمياط

الطفل شهاب
الطفل شهاب

شهاب طفل لايتجاوز عمره ٣ سنوات من محافظة دمياط، تركه والده داخل غرفة بلا أثاث ولا طعام ولاشراب، لمدة شهر.

أخذت صرخات الطفل اليومية تصل للجيران وبسؤالهم للأب الذي يأتى يوميا للشقة التى بها الطفل  لمدة ساعة واحدة يوميا فجرا   ، عن سبب صريخ طفل بالشقة وأيضا أين اثاث  منزله واين والدة الطفل،  كانت الإجابة  أن والدة الطفل تجرى عملية جراحية بأحد المستشفيات الحكوميه بدمياط ومحجوزة بها وينتظر عودة الزوجة إلى المنزل لينقل إليها الاثاث وباقي المنقولات .

مع استمرار صريخ الطفل ،اشتكى الجيران مرة اخري للأب لكن دون جدوى فقرروا كسر شباك إحدى غرف الشقه حيث انه يسكن بالدور الأرضي وبالفعل وجدوا الطفل في حالة يرثي لها بلا سرير ولا طعام باستثناء رغيف عيش، فقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية وعلى الفور تم إلقاء القبض على الاب وتسليم الطفل إلى احدى الأسر  من الجيران.

يقول محمد المصري، أحد الجيران، بقرية السنانيه، إن والد الطفل استأجر شقه بالدور الأرضي وكان معه طفل لايتجاوز ثلاث سنوات ولم يقم بإحضار اى منقولات للشقة ولا اثاث و انهم فوجئوا يوميا بصريخ الطفل على مدار أيام متواصلة وبسؤالهم لوالده أكد  انه ابنه ومعه شهادة ميلاد تؤكد ذلك وان والدته تجرى عملية جراحية ومحجوزة باحد المستشفيات الحكومية وبعد خروجها من المستشفي سيقوم بفرش الشقة. 

وتابع، أن الجيران شكوا في أمر الاب نظرا لكونه يترك الطفل يوميا ولا يأتى الا فجرا  ولمدة ساعة وبعد أيام متواصلة من بكاء وصريخ الطفل  أصر الجيران على كسر شباك الغرفة لإنقاذ الطفل. 

وتابع، انهم وجدوا الطفل ينام على الأرض بلا سرير او اى اثاث  بالغرفة وبلا طعام أيضا باستثناء رغيف عيش مبلول بالماء وهو غذاء الطفل  يوميا  وقاموا على الفور ببلاغ الأجهزة الأمنية والتى قامت بالقاء القبض على الاب وتسليم  الطفل  إلى إحدى الاسر  من الجيران لانه لم يستدل على  أقاربه او والدته.

وطالب من الأجهزة المعنية وحقوق الطفل تبنى قضية الطفل  وايداعه إحدى دور الرعاية.

 

 

محافظ دمياط تستقبل مدير الأمن لمناقشة عدد من الملفات

 

دمياط محافظة دمياط محمد المصري حقوق الطفل شهادة ميلاد ثلاث سنوات

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