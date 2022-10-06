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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل اليورو والجنيه المصرى اليوم الخميس 6-10-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار .. سجل الدولار الأمريكي صعوداً مفاجئا أمس الأربعاء وانخفض سعر اليورو EUR (عملة الاتحاد الأوروبي) انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD، حيث سجل انخفاضاً قيمته (-0.0020) نقطة وبنسبة (-0.20%) وذلك أثناء جلسات التداول صباح الأربعاء.

 

صعود مفاجئ للدولار وتراجع اليورو.. أسعار العملات العالمية اليوم

انهيار كبير في 10 أيام.. سعر اليورو يتراجع 85 قرشا أمام الجنيه

سعر اليورو  مقابل الدولار


سجل سعر اليورو مقابل الدولار = 0.9964 دولار.
سجل سعر الدولار مقابل اليورو = 1.0032 يورو.

وفي السوق المحلي سجل الدولار  أعلى سعر للشراء مقابل الجنيه المصرى اليوم 19.66 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

العلاقة_بين_الذهب_والدولار
العلاقة_بين_الذهب_والدولار

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.60جنيه للشراء، مقابل 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.57 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار-الأمريكي-قصة-الوهم-الذي-تمّ-خداع-العالم-به-1-4
الدولار-الأمريكي-قصة-الوهم-الذي-تمّ-خداع-العالم-به-1-4

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.62 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار سعر اليورو مقابل الدولار أسعار صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار الأمريكي

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