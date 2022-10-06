سعر الدولار مقابل اليورو والجنيه المصرى اليوم الخميس 6-10-2022

سعر الدولار .. سجل الدولار الأمريكي صعوداً مفاجئا أمس الأربعاء وانخفض سعر اليورو EUR (عملة الاتحاد الأوروبي) انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD، حيث سجل انخفاضاً قيمته (-0.0020) نقطة وبنسبة (-0.20%) وذلك أثناء جلسات التداول صباح الأربعاء.

سعر اليورو مقابل الدولار



سجل سعر اليورو مقابل الدولار = 0.9964 دولار.

سجل سعر الدولار مقابل اليورو = 1.0032 يورو.

وفي السوق المحلي سجل الدولار أعلى سعر للشراء مقابل الجنيه المصرى اليوم 19.66 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

العلاقة_بين_الذهب_والدولار

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.60جنيه للشراء، مقابل 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.57 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.62 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

