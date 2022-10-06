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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| الأسهم المحلية تستقطب 1.6 مليار درهم سيولة في منتصف الأسبوع

البورصة
البورصة

استقطبت أسواق الأسهم المحلية بالامارات سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم في ختام تداولات جلسة منتصف الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك والمرافق.

وتوزعت السيولة بواقع 1.33 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و276.07 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 384.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.2 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 9865.68 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 9896.84 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3353.4 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم "ملتيبلاي" بنسبة 5.8% و"أبوظبي الإسلامي" 2.83% و"الياه سات" 1.12% و"طاقة" 0.39% و"رأس الخيمة العقارية" 0.13%، وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 324 مليون درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع "دبي الإسلامي" بنسبة 0.66% و"تعاونية الاتحاد" 0.32% و"الخليج للملاحة" 1.64%، وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 104.4 مليون درهم.

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