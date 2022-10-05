مخ تخين.. شذى تطرح أغنيتها الجديدة على يوتيوب

طرحت المطربة شذى أغنيتها الجديدة مخ تخين، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



مخ تخين، من كلمات محمد مصطفى ملك، ومن ألحان مدين ومن توزيع أحمد عادل.





شذى تتحدث عن أحدث أغنياتها





وكانت المطربة شذى قد حلت ضيفة مع الإعلامي رامي رضوان وتحدثت عن أغنيتها الجديدة قائلة: "أغنية مجنونة وفيها روح شذى لكن الكلام رايح لحاجة أجرأ شوية، لكن مقسوم وسخنة ومختلفة وفيها روح".

وأضافت المطربة شذى: "حاولت أعمل حاجه جديدة لأني عايزه الجيل الجديد يسمعنى، وعايزة أنزل للشباب الصغير ويحبوني".

شذى تفسخ تعاقدها مع محمد حامد



شكرا لكل اللي بيطمنوا وبيسألوا عليا.. والله انا تمام وفسخ التعاقد بناء على طلب مني شخصيا وحصل بالتراضي أنا طول عمري بحب شغلي ولما بلاقي إني مش مرتاحة بمشي بكل أدب وبتراضي وأكيد اللي جاي أحسن.