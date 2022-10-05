عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخ تخين.. شذى تطرح أغنيتها الجديدة على يوتيوب

شذى
شذى

طرحت المطربة  شذى أغنيتها الجديدة مخ تخين، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

مخ تخين، من كلمات محمد مصطفى ملك، ومن ألحان مدين ومن توزيع أحمد عادل.
 


شذى تتحدث عن أحدث أغنياتها 
 


وكانت المطربة شذى قد حلت ضيفة مع الإعلامي رامي رضوان وتحدثت عن أغنيتها الجديدة قائلة: "أغنية مجنونة وفيها روح شذى لكن الكلام رايح لحاجة أجرأ شوية، لكن مقسوم وسخنة ومختلفة وفيها روح".

وأضافت المطربة شذى: "حاولت أعمل حاجه جديدة لأني عايزه الجيل الجديد يسمعنى، وعايزة أنزل للشباب الصغير ويحبوني".

 

شذى تفسخ تعاقدها مع محمد حامد


شكرا لكل اللي بيطمنوا وبيسألوا عليا.. والله انا تمام وفسخ التعاقد بناء على طلب مني شخصيا وحصل بالتراضي أنا طول عمري بحب شغلي ولما بلاقي إني مش مرتاحة بمشي بكل أدب وبتراضي وأكيد اللي جاي أحسن. 

المطربة شذى شذى مخ تخين أغنية مخ تخين أخبار شذى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

تفاصيل عودة فتاة القطار بعد45 عاما..ووالدتها: فقدت الوعي لما عرفت إنها عايشة

موضوعات متعلقة

جبت جزمة جديدة.. محي إسماعيل يمازح بوسي شلبي خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية

جوزني.. صدى البلد فى كواليس فيلم دينا الجديد

أحلى كبل .. ديانا حداد تهدي الجمهور المصري أغنية جديدة | فيديو

أخبار الفن.. إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية.. وفاة الإعلامية ماجدة عاصم والدة الفنان الراحل عمرو سمير

بيغنوا راب.. لأول مرة هند صبري وماجد الكدواني في دويتو غنائي

ليلة وسط الناس بـ 1000 حفلة.. أول تعليق من محمد رمضان بعد إلغاء حفل الإسكندرية

نهاية أكتوبر.. وائل جسار في القاهرة لإحياء حفل غنائي

ظهرت كمذيعة بفيلم ليلة عسل.. معلومات عن الإعلامية الراحلة ماجدة عاصم

ترشيحاتنا

بعد قرار أوبك.. الكونجرس الأمريكي يتهم بايدن بالفشل

المطعم خفّض الحساب| بطل بـ حرب أكتوبر يروي موقفا بعد تكريم السيسي

الأعلى للإعلام: نصر أكتوبر جسد معاني التضحية والفداء من رجال القوات المسلحة

فلسطين.. الأمن الوطني يمنع جنودا إسرائيليين من اقتحام منطقة باب الزاوية.. شاهد

بروح المدفن استأذنه .. أرملة تروي مأساة حياتها بعد وفاة زوجها |فيديو

صاعقة تضرب منزل بايدن .. الرئيس الأمريكي يروي حادثا عمره 15 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب الأحمر يوميا ؟

شريط لاصق على سطح جناح طائرة أسترالية يرعب المسافرين |صور

بنطلون ولا فستان.. ياسمين عز تثير الجدل بعد الهجوم عليها بسبب الرجال|شاهد

ليه دورة محمود حميدة .. محيي إسماعيل يقتحم مسرح مهرجان الإسكندرية السينمائي

فيديو

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات في مصر.. ڤيديو

فتاة الـ كدة كدة.. سندس عبدالهادي تفجر مفاجأة غير متوقعة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ