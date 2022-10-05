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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الصناعات: الجمارك ليست متورطة في أزمة حجز البضائع ومستلزمات الإنتاج

محمد البهي
محمد البهي

أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الجمارك ليست متورطة في أزمة حجز البضائع ومستلزمات الإنتاج ووزارة المالية بريئة ولكنها مدانة بحكم أن البضائع ما زالت موجودة في الجمارك، لافتا إلى أننا في حاجة للعمل على كل المحاور لحل المشاكل العالقة.

 

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القطاعات تأثرت بحجز البضائع بالموانئ.. اتحاد الصناعات: تطبيق الاعتمادات المستندية أربك المستثمر

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الإفراج عن البضائع الأبرز.. اختصاصات مصلحة الجمارك وفقا للقانون

وأضاف محمد البهي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على فضائية القاهرة والناس، أن مشكلة تكدس البضائع بالجمارك بدأت بقرار البنك المركزي تحويل كل التعاملات لاعتمادات مستندية وهذا أربك السوق، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت ثقة في الاقتصاد المصري.

 

وأشار محمد البهي، إلى أن مصر لها جدارة ائتمانية وهذا من أفضل مميزات الثقة في الاقتصاد المصري ولكن أعقب هذه الثقة قرارات خاطئة، لافتا إلى أن خروج الأموال الساخنة من مصر الفترة أثر على الوضع الاقتصادي.

الصناعات اتحاد الصناعات الجمارك مستلزمات الإنتاج اخبار التوك شو

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