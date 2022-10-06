غلق جزئي بكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدني استعدادا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار .



الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بجسم الكوبري أعلي ميدان الجيزة تحديداً بالاتجاه القادم من كوبري فيصل المنزل المؤدي لشارع جامعه القاهرة بالحارة اليسرى فقط وذلك لمدة ٣ أيام بدأت من الساعة الواحدة اليوم الخميس و حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠٢٢ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعه خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

واتخذ مسئولي الإدارة العامة للمرور ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع أي إعاقات مرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.