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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي تكشف عن 3 إصدارات حصرية مستمدة من عصر هوليوود الذهبي.. صور

بنتلي كونتيننتال
بنتلي كونتيننتال

كشفت شركة بنتلي بمدينة بيفرلي هيلز النقاب عن ثلاثة إصدارات خاصة من سيارة كونتيننتال جي تي سي سبيد التي تم إنتاجها بواسطة قسم السيارات الفاخرة Mulliner، وتقوم الإصدارات الخاصة الجديدة باستحضار العصر الذهبي لسحر هوليوود.

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بنتلي كونتيننتال

ستعتمد إصدارات كونتيننتال الجديدة على محرك W12 يضخ قوة تصل الى 650 حصانًا (485 كيلو واط / 659 حصانًا)، ويمكن أن تصل جميعها إلى سرعة قصوى تبلغ 208 ميل في الساعة (335 كم / ساعة).

بنتلي كونتيننتال

تم اختيار لوحة ألوان الباستيل التي تزين السيارات خصيصًا، وستتوفر بألوان أطلقت عليها بنتلي أسماء Jetstream Blue و Sage Green و Hollywood Blush Pink، وتعتبر إشادة بأسلوب فن الآرت ديكو في هوليوود خلال عشرينيات القرن الماضي، وهو العصر الذي حدده أمثال ماري بيكفورد ودوغلاس فيربانكس وويل روجرز ورودولف فالنتينو.

بنتلي كونتيننتال

تم الانتهاء من أول إصدار خاص من كونتيننتال في Jetstream II، وسيحصل على عجلات مقاس 22 بوصة من 10 أضلاع مع خطوط دبابيس دقيقة على طول حافة العجلة، ويتم تحديد الجزء الداخلي من خلال غطاء رئيسي من الكتان مع خياطة متباينة، وغطاء آخر باللون الأزرق، وعبر لوحة العدادات تم استخدام مواد شديدة اللمعان.

 

بنتلي كونتيننتال

النموذج الثاني مشابه للنموذج الأول ، لكنه يتميز بطلاء أخضر من الخارج، وفي الداخل تتناوب الألوان بين الأخضر والكتان على أسطح المقاعد وقطع الزخرفة.

 

أخيرًا ، تم تشطيب سيارة Continental الثالثة باللون Blush الوردي ، كما تم تشطيب جلدها الداخلي باللون الكتاني، وتمتد نفس الألوان إلى القشرة المزدوجة على لوحة القيادة.

بنتلي كونتيننتال

ستحصل جميع الطرز الثلاثة على مواصفات التصميم الجديدة، وسيتم حفر عبارة "The Beverley Hills" في خط 30 ثانية على لوحة العتبات المضيئة. 

 

قالت دانيكا كوين، مديرة علامة بنتلي التجارية: "لطالما كانت بيفرلي هيلز مثالًا للتألق، لا سيما خلال العصر الذهبي لهوليوود"، "هذه المجموعة هي إشارة إلى حقبة ماضية لهوليوود القديمة التي تجسد روح ذلك الوقت، ويظهر ذلك من خلال الإطارات البيضاء الجريئة ولوحات الألوان الناعمة والتصميمات الفريدة التي توضح "فئة" السيارات الكلاسيكية.

بنتلي كونتيننتال

وأضافت: جلب الخبراء في Bentley Mulliner رؤيتي إلى الحياة وساعدوا في تنظيم مجموعة رائعة من Bentley Beverly Hills لا تُجسِّد جاذبية وعظمة الماضي فحسب ، بل تُبرز أيضًا صقل ورشاقة حرفية بنتلي العصرية ".

هوليود Mulliner كونتيننتال السيارات الفاخرة W12 Bentley

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