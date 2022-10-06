تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكوارع المسلوقة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لذيذ لعشاق الكوارع .

المقادير لعمل الكوارع المسلوقة



كوارع

بصلة متوسطة الحجم

مستكة

حبهان

ورق لورا

رشة ملح

رشة فلفل أسود



طريقة عمل الكوارع المسلوقة



اغسلي الكوارع جيدًا بالماء الساخن والليمون، ثم ادعكيها بكمية مناسبة من الملح، للتخلص من الرائحة غير المرغوب فيها

قومي بسلق الكوارع، عن طريق احضار وعاء كبير ووضع كمية مناسبة من الماء داخله، ثم ضعي الكوارع النظيفة المغسولة، واتركيها على نار متوسطة الحرارة حتى تغلي

بعدما تغلي الكوارع، قومي بالتخلص من الريم الأبيض المتكون على الوجه

بعد ذلك ضعي كمية أخرى من الماء في الوعاء.

ثم ضعي بها بصلة، وورق لورا، وحبهان، ورشة فلفل أسود، ومستكة، و ضعي فيها الكوارع واتركي الكوارع على نار متوسطة الحرارة، لمدة تتراوح من 3 إلى 4 ساعات، حتى تسلق جيدًا.



قبل قرب نضج الكوارع بقليل، قومي بإضافة رشة ملح، واتركيها حتى تمام النضج، ثم ارفعيها من على النار، واخليها من العظام

فالآن أصبح لديكِ كوارع مسلوقة وشوربة يمكنك استخدامها لعمل فتة الكوارع الشهيرة، وتناوليها إلى جانب الكوارع المسلوقة، وبالهنا والشفاء.