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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منح للطلاب المصريين للدراسة في صربيا .. تفاصيل وموعد انتهاء التقديم

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهورية صربيا بالقاهرة بتقديم ثلاث منح دراسية مقدمه للطلاب من جمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2022/2023 .

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وأوضحت إدارة البعثات  أن آخر موعد للتقديم : 31 أكتوبر 2022، وأن قوائم مؤسسات التعليم العالي في بلجراد وكراغويفاتش ونيش ونوفى سادأكاديميات وكليات الدراسات المهنية التي أسستها جمهورية صربيادعوة لمنح المنح الدراسية للعام الدراسي 2022-2023 في إطار مشروع العام صربيا معلومات حول مشروع العالم صربيا التابع لوزارة التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية فى صربيا استمارة التقديم

على الروابط الالكترونية التالية :

رابط 1 

رابط 2 

رابط 3


كما أوضحت أنه بعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبة يتم التوجه للإدارة المركزية للبعثات بالعنوان التالي ( 7 شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا ـ حي السفارات ـ وزارة التعليم العالي ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم بأى جهة حكومية يتم موافاتنا بموافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

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