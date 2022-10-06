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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم: تنظيم حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها في المدارس

رضا حجازي
رضا حجازي

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إعطاء أولوية في جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لـ الاهتمام بذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بإعداد حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها للبيئة المحيطة بهؤلاء الطلاب، للاهتمام بهم ومعرفة لغتهم لتيسير التواصل معهم.

كما قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعداد مسابقات بين الفصول، ثم المدارس والإدارات التعليمية، وتصعيدها على مستوى الجمهورية في الجانب العلمي والرياضي والفني والثقافي.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري مديريات التربية والتعليم، بتوثيق تلك الأعمال وإثابة المتفوقين تحفيزًا لهم.

وأكد وزير التربية والتعليم، على أهمية الأنشطة بجانب الدراسة العلمية وذلك بهدف تنويع المهارات لدي الطلاب واكتشاف المواهب في مختلف المجالات ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري وهي من أهم محاور رؤية مصر التنموية 2030. 

ووجه وزير التربية والتعليم، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن دمج النشاط في البرنامج الدراسي سيجعل المدرسة جاذبة وسيساعد في اكتشاف الموهوبين في المدارس.. وقال وزير التعليم: إن هذا سيحقق بهجة الأنشطة ومتعة التعلم.

وشدّد وزير التربية والتعليم على أهمية اكتشاف الموهوبين والفائقين في المدارس، مؤكدًا أنهم من يستطيعون صنع الفارق فى المستقبل، حتى نصل إلى التعليم المنتج للإبداع.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في كافة المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات. 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أنا على يقين من أنَّ لدى طلابنا المزيد من الطاقات الإبداعية القادرة مستقبلًا على دعم مسيرة التطوير الطموحة التي تنفذها الدولة المصرية تحت قيادة السيد رئيس الجهورية، والذي يولي عظيم الاهتمام لاكتشاف، ودعم، وتحفيز الموهوبين، والمبتكرين، والعباقرة في جميع المجالات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على عودة الطلاب للمدرسة وجعلها جاذبة وممتعة للتعلم، وأنه سيتم دمج التكنولوجيا في البرامج الدراسية، ووجود يوم رياضي بالتناوب مع الأنشطة الفنية والثقافية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 

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