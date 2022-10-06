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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل تواصل أسعار البيض الارتفاع ؟ توقعات هامة

صدى البلد

قدمت مذيعة موقع "صدى البلد"، إيمان عبد اللطيف، مقطع ڤيديو عن  أسعار البيض اليوم  6 -10-2022  في السوق المحلية ومنافذ البيع الحكومية، وذلك بعد ارتفاع كبير فى أسعار تكلفة إنتاج الدواجن، حيثُ وصل سعر الكرتونة إلى 85 جنيهًا للمستهلكين فى بعض المناطق  .

شاهد الفيديو:

كما شهدت أسعار الدواجن خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا وصل إلى نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجلت أسعار البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة للكرتونة الواحدة 70 جنيها، ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25% .

وسجلت أسعار البيض الأحمر للكرتونة الواحدة 72 جنيه، أما البيض البلدى  فيتراوح بين 78 و80 جنيهًا.

وسجل سعر البيض الأبيض من 77 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 79 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 74 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 80 جنيهًا والبيض البلدي بين 72 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 80 جنيهًا.

شاهد الفيديو:

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