علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

افتتح الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم جامعة عين شمس احتفالية الكلية بذكرى انتصارات أكتوبر ال ٤٩ بحضور الدكتورة، إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أمانى سليمان وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و لفيف من أساتذة الكلية.

حاضر بالندوة الدكتور إسلام عدلي المدرس بالكلية ومنسق وحدة الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية و الدكتور عبد الرحمن بدر الدين عبد الغفار.

وتناول الحديث حول حرب أكتوبر العظيمة التي وقف العالم كله لها احتراما وتبجيلاً حيث استعرض ببعض المعلومات الموثقة عن حرب أكتوبر المجيدة موقعها واطرافها وبعض القيادات الذين شاركوا فيها ثم استكمل متحدثاً عن العوامل التي ادت الي وقوع الحرب وكيف كانت فترة اللاسلم واللاحرب منذ عام ١٩٦٧ الي عام ١٩٧٣ وكيف كانت رغبة كلا من مصر وسوريا لتحرير اراضيهما المحتلة انذاك ثم عرض الدكتور إسلام عدلي بعض من وقائع الحرب وكيف استطاع الجيش المصري التوغل مسافة ٢٠ كيلو متر شرق القناة وعبور ٦٠ الف جندي مصري في الليلة الأولي للحرب ثم تكلم حول حجم خسائر العدو وكيف شعر العدو بشرور الهزيمة.



وعرض صور تبين بعض وقائع المعركة وصور للنصر ورفع العلم المصري علي سيناء الغالية ثم أنهى الدكتور إسلام بالشكر والعرفان والتقدير للقوات المسلحة المصرية ولشهداء وابطال حرب اكتوبر المجيدة.



اعقب ذلك عرض من الدكتور عبد الرحمن بدر الدين عن أبطال حرب أكتوبر من الجنود والقادة ثم استعراض بطولات أحد أهم علامات حرب أكتوبر وهو الطيار المنصوري الملقب بالطيارة المصري المجنون حيث قام المنصوري بعمل العديد من الطلعات الجوية المتميزة خلال فترة الحرب ادراجه في كتب تاريخ القتال فهو صاحب اكبر عدد من الطلعات الجوية في أقل وقت وهو صاحب أطول معركة جوية بالتاريخ والتي وصلت الي ١٣ دقيقة بدلا من ٣ دقايق. وهو الذي هبط بطائرته علي طريق العربات بالزعفرانه جنوب القاهرة بعد استنفاذ وقوده.

وهو أيضا صاحب أشهر مناورة جوية في تاريخ الحروب عندما راوغ احدي طائرات العدو بمناورة خطرة وقدمها بنجاح لدرجة استغراب الجانب الروسي المصنع للطائرة من إمكانية حدوث هذا، اعقب هذا عرض مجموعة من فيديوهات الرئيس الراحل أنور السادات والتي تحدث فيها عن حرب أكتوبر أمام مجلس الشعب.



وقد اشاد الحضور بالندوة وما تم إستعراضه من معلومات قيمة

علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (1)

علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (6)

علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (4)

علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (7)

علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (3)

علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (5)