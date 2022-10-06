عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

علوم عين شمس تحتفل
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩

افتتح الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم جامعة عين شمس احتفالية الكلية بذكرى انتصارات أكتوبر ال ٤٩ بحضور الدكتورة، إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أمانى سليمان وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و لفيف من أساتذة الكلية.

 حاضر بالندوة الدكتور إسلام عدلي المدرس بالكلية ومنسق وحدة الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية و الدكتور عبد الرحمن بدر الدين عبد الغفار.

وتناول الحديث حول حرب أكتوبر العظيمة التي وقف العالم كله لها احتراما وتبجيلاً حيث استعرض ببعض المعلومات الموثقة عن حرب أكتوبر المجيدة موقعها واطرافها وبعض القيادات الذين شاركوا فيها ثم استكمل متحدثاً عن العوامل التي ادت الي وقوع الحرب وكيف كانت فترة اللاسلم واللاحرب منذ عام ١٩٦٧ الي عام ١٩٧٣ وكيف كانت رغبة كلا من مصر وسوريا لتحرير اراضيهما المحتلة انذاك ثم عرض الدكتور إسلام عدلي بعض من وقائع الحرب وكيف استطاع الجيش المصري التوغل مسافة ٢٠ كيلو متر شرق القناة وعبور ٦٠ الف جندي مصري في الليلة الأولي للحرب ثم تكلم حول  حجم خسائر العدو وكيف شعر العدو بشرور الهزيمة.

طلاب جامعة عين شمس يشاركون احتفال هيئة الثقافات العسكرية بذكرى أكتوبر


وعرض  صور تبين بعض وقائع المعركة وصور للنصر ورفع العلم المصري علي سيناء الغالية ثم أنهى الدكتور إسلام  بالشكر والعرفان والتقدير للقوات المسلحة المصرية ولشهداء وابطال حرب اكتوبر المجيدة.


اعقب ذلك عرض من الدكتور عبد الرحمن بدر الدين عن أبطال حرب أكتوبر من الجنود والقادة ثم استعراض بطولات أحد  أهم علامات حرب أكتوبر وهو الطيار المنصوري الملقب بالطيارة المصري المجنون حيث قام المنصوري بعمل العديد من الطلعات الجوية المتميزة خلال فترة الحرب  ادراجه في كتب تاريخ القتال فهو صاحب اكبر عدد من الطلعات الجوية في أقل وقت وهو صاحب أطول معركة جوية بالتاريخ والتي وصلت الي ١٣ دقيقة بدلا من ٣ دقايق. وهو الذي هبط بطائرته علي طريق العربات بالزعفرانه جنوب القاهرة بعد استنفاذ وقوده.

 وهو أيضا صاحب أشهر مناورة جوية في تاريخ الحروب عندما راوغ احدي طائرات العدو بمناورة خطرة وقدمها بنجاح لدرجة استغراب الجانب الروسي المصنع للطائرة من إمكانية حدوث هذا، اعقب هذا عرض مجموعة من فيديوهات الرئيس الراحل أنور السادات والتي تحدث فيها عن حرب أكتوبر أمام مجلس الشعب.

  
وقد اشاد الحضور بالندوة وما تم إستعراضه من معلومات قيمة

علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (1)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (1)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (6)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (6)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (4)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (4)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (7)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (7)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (3)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (3)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (5)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (5)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (2)
علوم عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ٤٩ (2)
جامعة عين شمس كلية العلوم جامعة عين شمس انتصارات أكتوبر ال ٤٩ فترة اللاسلم واللاحرب حجم خسائر شعر العدو Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

تشابه قميص الأهلي الجديد مع تيشيرت مركز شباب درجة ثالثة | خاص

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم | الدولار يتراجع والذهب يرتفع بجنون.. مقتل 30 شخص بينهم أطفال بحضانة بتايلاند.. تأهب وطوارئ واستنفار أمني بـ إسرائيل

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة لكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

البيئة تنفذ برنامج تثقيفي توعوي حول التغيرات المناخية بمكتبة مصر العامة

نادية الجندي: فيلم «48 ساعة فى إسرائيل» هيخلد اسمي بعد ما أموت

أنهت على أسطور الجيش الذي لا يقهر.. ماذا فعلت 200 طائرة مصرية في نصر أكتوبر 73

أهمهم رقم 7.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا لمرضى الضغط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. وجبة متكاملة من الأكلات المشبعة

نورا أرماني: قضيت طفولتي على شاطئ الشاطبي وتأثرت بفيروز ونيللى وأنوشكا.. صور

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2022

الموسيقات العسكرية تقدم عدد من العروض بالميادين الرئيسية بمناسبة انتصارات أكتوبر

فيديو

هل تواصل أسعار البيض الارتفاع ؟ توقعات هامة

عمليات تجميل وعروض زواج.. أبرز تصريحات نبيلة عبيد وسر بكائها على الهواء

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

على أنغام سعد لمجرد .. وصلة رقص من نبيلة عبيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ