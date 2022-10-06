اللواء محمد زكي الألفي: الروح القتالية العالية والعزيمة سر نصر أكتوبر

قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحد أبطال حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر، إن العدو لم يتمكن من النيل من الروح المعنوية للمقاتل المصري، مشيرًا إلى أن الجندى المصرى المقاتل كان رجل الحرب بعد أن أثبت الجندى المقاتل شجاعته وإصراره على النصر.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ارتفع أعداد الأسرى الإسرائيليين بعد أن حطمنا دباباتهم وقضينا على ذخائرهم وحينها تمكنا من الوصول إلى لحظة العبور اللحظة الحاسمة.

تابع، نتذكر انتصارات حرب أكتوبر بكل فخر وعزة، مشيرا إلى أن الشعب المصري وقف خلف قواته المسلحة وقيادته بعد النكسة 67، ثم حرب الاستنزاف ، ثم حرب أكتوبر وعبور خط برليف، ليدل على الحب والانتماء واستعادة الكرامة والروح القتالية العالية للمقاتلين المصريين.

