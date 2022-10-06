عبد الفتاح سعود: مشاركة أبنائنا باحتفالات أكتوبر تشريف لجامعة عين شمس

واصلت منتخبات كورال جامعة عين شمس مشاركتها في احتفالات مؤسسات الدولة المصرية بالذكرى ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيدة ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

حيث شهد الدكتور عبد الفتاح سعود و السيد اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان و السيد اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية ولفيف من كبار رجال المؤسسة العسكرية المصريين والأجانب ، الاحتفالية التي نظمتها كلية القادة والأركان بمشاركة ٢٥ دولة من مختلف دول العالم، تخليداً لذكرى النصر العظيم.

وخلال الحفل قدم منتخب كورال جامعة عين شمس ( كورال أون )، بقيادة المايسترو محمود صابر باقة متنوعة من أشهر الأغاني الوطنية وسط إشادة كبيرة وتفاعل من الحضور ، تضمنت فقرات للغناء الفردي والغناء الجماعي من بينها أغاني " يا بلادي ، ذي ما هي حبها ، فيها حاجة حلوة ، ابن مصر " ، بالإضافة إلى ميدلي منوعات بعنوان " في حب مصر " .

وقد ضم فريق كورال ( أون ) في هذا الحفل ٦٥ طالب وطالبة من كليات العلوم ، التجارة ، الآداب، الحقوق، الهندسة ، التربية النوعية، ولأول مرة كلية الطب" .

وجاءت فقرات الغناء الفردي بمصاحبة الكورال، لطلاب من ذوي الهمم وهما الطالبة أميرة عزت - كلية الآداب و الطالب عبد الله كمال - كلية الآداب.

وفي حوار أبوي أجراه الدكتور عبد الفتاح سعود مع الطلاب ، عبر سيادته عن فخره بالأداء المشرف لهم أمام كبار رجال المؤسسة العسكرية المصرية والوفود الأجنبية المشاركة ، لافتاً أن ذلك يعكس وعيهم التام بقيمة الوطن و هو ما ظهر في أدائهم الحماسي الذي يعبر عن روح الولاء والانتماء التي غلفت أصواتهم.

وأعلن دعمه الكامل لفريق كورال ( أون ) أسوة بدعم باقي الكورالات التي أطلقتها الجامعة ونالت شهرة واسعة ، وقرر سيادته منحهم مكافآت مجزية تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم لمواصلة المزيد من التدريب والارتقاء بالمستوى الفني.

ومن جانبهم وجه الطلاب الشكر لجهود في توفير وتذليل كافة السبل التي تؤهلهم للخروج بالمظهر اللائق من إتاحة مسارح مجهزة فنياً على أعلى مستوى وفي أي وقت و كذلك توفير الفرق الموسيقية المصاحبة بالتعاون مع معهد الموسيقى العربية، إلى جانب التشجيع المعنوي والدعم المادي ، وتعهدوا لسيادته بمواصلة البذل والعطاء لرفع اسم مصر والجامعة في كل المحافل داخلياً وخارجياً.

و من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس تفخر بالمشاركة سنوياً في الاحتفال والاحتفاء بما حققه الأبطال من انتصار أعاد للوطن العزة والكرامة، ، و هو ما يدفعنا لتقديم المزيد من الدعم والرعاية لكل طلاب جامعة عين شمس الموهوبين في مختلف المجالات لتخريج جيل جديد من الشباب المثقف الواعي الواثق من نفسه والقادر على خدمة وطنه .

يذكر أن مشاركة منتخب ( أون ) في احتفالية كلية القادة والأركان تأتي تحت إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب للأنشطة الطلابية و ريهام العطيفي القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني و أ. هند حامد رئيس قسم المسرح.