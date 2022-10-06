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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء تكشف حقيقة رفع الأسعار في يناير المقبل

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المقصود من التحصيل المميكن هو قيام محصلين بالذهاب إلى المنازل بدون فواتير، وعند دفع المشترك قيمة الفاتورة، يحصل على إيصال بالقيمة المدفوعة، مشيرًا إلى أن هناك امكانية للدفع من خلال الفيزا أو الفلوس نقدًا، كما أن هناك إمكانية لشحن عدادات مسبوقة الدفع من خلال التحصيل المميكن.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك أكثر من 13 مليون عداد مسبوق الدفع من ضمن 37 مليون مشترك، مشيرًا إلى أن  هناك اهتمام بالتصنيع المحلي للعدادات مسبوقة الدفع خلال المرحلة المقبلة.

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استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

ولفت إلى أن أسعار الكهرباء لم تتغير حتى بداية العام المقبل، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرار رئيس مجلس الوزراء بتثبيت الاسعار حتى يناير المقبل بصفة مؤقتة، ومن ثم بحث قرار رفع الأسعار.

الحكومة: تطبيق الزيادات المؤجلة في أسعار الكهرباء 1 يناير 2023

 

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تقليل استهلاك الكهرباء يفيد المواطن مرتين؛ مرة لتوفير سعر فاتورة الاستهلاك، وأخرى لأن ذلك الأمر سيساهم في تصدير الغاز الأمر الذي يقلل الضغط على العملة المصرية.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن  القطاع الخاص بممارسة ترشيد استهلاك الكهرباء أسوة بالقطاع الحكومي، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التشديد والمراقبة على ترشيد الاستهلاك بالمولات التجارية.

وتابع أنه سيتم تطبيق مواعيد الإغلاق بدقة على المولات والمحال التجارية، وضبط التكييفات المركزية على 25 درجة، لافتًا إلى أن ثمن الكهرباء الحقيقي يصل إلى حوالي 7 أضعاف الثمن الحالي.

ولفت إلى أنه مثلما أن المياه مورد حيوي ومهم ويعاقب من يُسيء استخدامها؛ فكذلك مورد الكهرباء، وعدم الالتزام بقرار ترشيد الاستهلاك قد يكون له عقوبة، وربما يتم لعب مباريات كرة القدم في أوقات مبكرة لتوفير الطاقة، والزيادات المؤجلة في أسعار الكهرباء سيتم تطبيقها 1 يناير 2023.

وأكد أنه تم التفكير الرشيد لتصدير أكبر قدر من الغاز، وتم العمل في بعض الوحدات التي تعمل بالمازوت مقابل توفير الغاز لتصديره ما ساهم في توفير من 100 إلى 150 مليون دولار من الغاز شهريًا، مشيرًا إلى أنه سيتم التفكير في إعادة بعض الإضاءات ليلاً ببعض الأماكن بعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أنه فيما يخص قاعات الأفراح فإنها ستكون مطالبة بتقليل المظاهر الاحتفالية للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة، والكل مطالب بتخفيض الطاقة حتى لا نضطر لزيادة التكلفة على المواطن أو المحال التجارية؛ وزيادة تصدير الغاز يُجنب الحكومة زيادة أسعار الطاقة.

الأسعار يناير المقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الحدث اليوم قيمة الفاتورة أيمن حمزة

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