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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. "قاعدة بيانات سكوبس.. الواقع والمأمول" ورشة عمل بتربية عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

ينظم قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس  بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بكلية التربية ورشة عمل بعنوان (قاعدة بيانات سكوبس….الواقع والمأمول).

 

تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون  التعليم والطلاب و الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس و الدكتور محمد يحيى ابو زيد رئيس قسم الرياضيات  بالكلية.

 

وأوضح الدكتور محمد يحيى رئيس قسم الرياضيات  بالكلية أن الورشة تشمل عدة محاور وهى التعريف بقاعدة بيانات سكوبس وكيفية التأكد  من أن المجلة العلمية مدرجة في قاعدة بيانات سكوبس، وكيف تستطيع معرفة قوة المجلات العلمية  ( Q1, Q2, Q3, Q4)، و كيف تضيف بحثك الى قاعدة بيانات سكوبس ، وكيفية تعديل الملف الشخصي في سكوبس، ودمج الحسابات المكررة في سكوبس.

يحاضر بالورشة 

 الدكتور محمد يحي أبو زيد
وذلك فى تمام الساعة ٦ إلى ٧ مساء يوم السبت الموافق 8/10/2022
أون لاين وسيكون ذلك عبر برنامج Microsoft teams .

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