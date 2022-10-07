محافظ الدقهلية: فصل الكهرباء عن بعض مناطق المنصورة لإجراء الصيانة الدورية..اليوم



أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم فصل الكهرباء صباح اليوم الجمعة، من الساعة الخامسة صباحا وحتي الساعة التاسعة صباحا في ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية علي لوحة توزيع الكهرباء المغذية لتلك المناطق بمعرفه قطاع كهرباء جنوب الدقهلية.



جاءت تصريحات " مختار" بعد اطلاعه على التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "قطاع كهرباء جنوب الدقهلية" بشأن أعمال الصيانة على لوحة توزيع الكهرباء المشار اليها.



وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هي شارع المديرية القديمة وشارع الاتوبيس ومنطقة توريل القديمة وشارع المختلط ومنطقة ميت حدر وجزء من ميدان المحطة والسنترال بحي شرق المنصورة وجزء من السكة القديمة وجزء من شارع بور سعيد ومديرية الامن القديمة وجزء من اول شارع قناة السويس وذلك بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة.



وقد وجه "مختار" رؤساء الاحياء بمدينة المنصورة بالتنسيق مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة علي أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.



وتهيب محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.