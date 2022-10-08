العربية تذيع تقريرا عن وصلة رقص بمدرسة فى الدقهلية تثير غضب المصريين|تفاصيل

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يرصد لقطات لطلبة بإحدى المدارس وهم يرقصون على أغاني المهرجانات، حيث قامت وزارة التربية والتعليم باستبعاد مدير المدرسة وفصل 4 طلبة بسبب هذه المشاهد.

ومقطع الفيديو هذا أثار غضبًا واسعًا لدى المصريين، حيث تم تصوير هذه المشاهد في مدرسة ثانوية بمحافظة الدقهلية، و قام الطلاب الـ 4 بتشغيل أغاني "المهرجانات" على السبورة الإلكترونية، وبدأوا بالرقص.



وقالت وسائل إعلام مصرية عبر الفيديو : الطلاب شغلوا الأغاني بين فترة الحصص وسط اليوم الدراسي بتوصيل الشاشة ببلوتوث هاتف محمول.



وأثار الفيديو ضجة في السوشيال ميديا، ورغم غضب الكثيرين حول ما حدث إلا أن السخرية كانت حاضرة في التعليقات وجاء على رأس هذه التعليقات: "دول عايزين رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

