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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس الضرائب: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 31 ديسمبر المقبل

صدى البلد

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إنه بصدور القانون رقم 153 لسنة 2022، فقد تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة2016، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022 .


ودعا توفيق، في بيان اليوم، الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر القادم .

 


‏وأضاف أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر 2022، لافتا إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه.

 


‏وأشار إلى قرار وزير المالية رقم 375 لسنة 2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية ، قائلا إن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية خطوة جاده نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية .

 


وأضاف أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.
 

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنهاء المنازعات

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