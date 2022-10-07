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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هل العقارات ملاذ آمن للاستثمار.. كيفية التعامل بشكل سليم عند شراء الشقق

العقارات ملاذا آمنا
العقارات ملاذا آمنا

يُعتبر الاستثمار في العقارات  الملاذ الآمن للبعض فهو شبيه إلى حد ما بالاستثمار في الأسهم، فالاستثمار العقاري مبني على أساس تحديد قيمة العقارات التي تنوي شرائها ومعرفة مقدار الربح الناتج من هذه الاستثمارات سواء كان الهدف الايجار او البيع بعد فترة.

ويتطلب الاستثمار في العقارات فترة زمنية طويلة نسبياً مع  توفير رأس مال كبير، لذلك يجب أن تتناسب الأرباح المتوقعة مع المبلغ المستثمر والفترة الزمنية المطلوبة.

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كما يعد الاستثمار فى العقارات الملاذ الآمن للبعض ومخزن للقيمة بديلًا عن الودائع البنكية خاصة مع تراجع قيمة الفوائد على شهادات الاستثمار، فأسعار العقارات ترتفع بشكل مستمر وقيمتها تتضاعف مرتين أو تلاتة خلال 10 سنوات على سبيل المثال على حسب المنطقة.

 

مقومات أساسية للاستثمار في العقارات
 

هناك العديد من المقومات الأساسية التى يجب اتباعها للاستثمار الآمن فى العقارات ولتحقيق نجاح كبير فى هذا المجال، وهى ...


1- تقييم الاستثمار

أي تحديد العائد المتوقع مستقبلاً من الاستثمار العقاري.

2- حركة السوق

السوق العقاري كأي سوق آخر يتعرّض لتغيّرات متواصلة تصاحبها تقلبات في الأسعار، لذلك فإن حركة السوق والظروف الراهنة تُعتبر العامل الرئيسي الذي يؤثر على القرارات الاستثمارية من حيث زيادة أو انخفاض أسعار العقارات.


لذلك يفضل شراء العقارات عندما يكون سعرها منخفض ومن ثم بيعها عندما يزداد الطلب عليها.


3- دراسة المنطقة السكنية

يجب ان تكون على علم  بالمنطقة السكنية التي تود الشراء فيها من حيث الخدمات المقدمة والأسعار والتعداد السكاني، والطبيعة السكانية للمنطقة.


4- الشراء بأقل من سعر السوق


الاستثمار الناجح يكمن في شراء العقار بسعر أقل من سعر السوق حتى تتمكن من إعادة بيعه بسعر أعلى لتحقيق الأرباح المطلوبة.

5- اختيار العقار

 تأكد من قابلية العقار للاستفادة منه بالتأجير أو التمليك خلال فترة قليلة ولتحقيق عائد مادى جيد.

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