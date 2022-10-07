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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية توزع حلوى المولد النبوي على الأسر المحتاجة وذوي القدرات الخاصة

صدى البلد

قامت وزارة الداخلية بإعداد وتجهيز عدد من عبوات "حلوى المولد" لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ودور رعاية الأيتام وذوي القدرات الخاصة ونزلاء الأقسام المجانية بالمستشفيات، وذلك لمشاركتهم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.


وتم توزيع عبوات (حلوى المولد النبوي) عليهم وذويهم، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً في نفوسهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على مشاركتهم الاحتفال.


يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.


كما يأتي ذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين، من خلال تدعيم المبادرات على كافة المستويات ومشاركة المواطنين مختلف المناسبات الدينية والوطنية.للا

وزارة الداخلية حلوى المولد ذكرى المولد النبوي الشريف

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