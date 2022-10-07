توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توقيع برتوكول تعاون ثنائي مع جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء، بهدف تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب والتعليم المستمر والسياحة العلاجية، بما يحقق الأهداف التنموية بالدولة في مختلف المجالات تماشيًا مع رؤية مصر 2030.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في بيان اليوم، أهمية تحقيق التكامل بين المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وبين الجامعات الأهلية لتحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية التي تقدم للمواطن المصري، وكذلك تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها مستشفيات الهيئة في تحسين الخدمات التعليمية والتدريبات العملية للطلاب والخريجين الجُدد من كليات القطاع الطبي في جامعة سلمان داخل مستشفيات الهيئة.



وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون وبناء الشراكات القوية مع الجهات والمؤسسات والجامعات ذات المكانة الدولية المتميزة، وكذلك الانفتاح للاستفادة من الخبرات الدولية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين.



ولفت السبكي، إلى أن جامعة الملك سلمان فرصة ذهبية للتعليم المستمر والإرتقاء بمهارات وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالهيئة في مختلف المجالات، أهمها مجالات الرعاية الصحية، لضمان توفير أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بمنشآت الهيئة.



وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى التكامل بكفاءة وفاعلية بين الطرفين، من خلال توفير هيئة الرعاية الصحية تدريب الطلاب والخريجين الجُدد في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض بجامعة الملك سلمان داخل المستشفيات التابعة للهيئة بجنوب سيناء، ومنها مستشفيات "شرم الشيخ الدولي، رأس سدر، أبورديس، دهب، نويبع، طابا"، كما توفر الجامعة للعاملين بالهيئة من الأطقم الطبية وغير الطبية ورش عمل ودورات تدريبية عن طريق أساتذة الجامعة والاستفادة وتناقل الخبرات من الخبراء الأجانب كلًا في تخصصه.



وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن بروتوكول التعاون يشمل تيسير إجراءات تسجيل الدراسات العليا "الدبلومة، الماجستير، الدكتوراة" بكليات القطاع الطبي أو غيرها بجامعة الملك سلمان، للعاملين من الأطقم الطبية أو الإدارية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، ومنها بمجالات ، وكذلك التعاون لتدريب العاملين بالهيئة بمركز المحاكاة بالجامعة بعد افتتاحه، علاوة على التعاون بين الطرفين في مجال السياحة العلاجية خاصة مع المقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة جنوب سيناء "عاصمة السياحة العلاجية في مصر".



ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، عن فخره للتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، الرائدة في مجال الرعاية الصحية بمصر، والتعاون لتدريب الطلاب والخريجين في كليات القطاع الطبي بالجامعة داخل مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء، مما يفي باحتياجاتهم ومتطلباتهم التدريبية للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



وتابع: أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك مستشفيات مؤهلة ومطورة على أعلى مستوى ساهمت في تطوير الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز ريادتها في مجال الرعاية الصحية عالميًا.



وقع بروتوكول التعاون، كلًا من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، ممثلًا عن الجامعة.



وحضر توقيع البروتوكول من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة غادة شاكر، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.