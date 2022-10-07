طنطا تتصدر قائمة الجامعات الحكومية في محو أمية الكبار

دعم استراتيجية بناء الإنسان

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تصدر الجامعة قائمة الجامعة الحكومية فى القضاء على محو أمية الكبار عن دورة يوليو 2022، وذلك طبقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث استطاعت الجامعة محو أمية 24367 دراساً.

‎أكد الدكتور محمود ذكى أن الجامعة تضع أولوية للمساهمة فى دعم استراتيجية بناء الانسان التى أطلقها الرئيس السيسى لذلك تحرص على المشاركة الفاعلة فى المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار باعتباره مشروعاً وطنياً، حيث يأتى ضمن محاور التطوير والانجاز لخطة الجامعة الاستراتيجية "المحور الخامس: دعم المبادرة الرئاسية لمحو الأمية.. خدمة المجتمع وتنمية القدرات البشرية"، مشيراً إلى ذلك يأتى فى إطار تعزيز دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى محاورها جودة الحياة وعدالة واندماج واقتصاد قوى والسلام والأمن.

‎كما أوضح رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تسعى دائما لتحقيق المستهدف من مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، والوصول لمصر بلا أمية طبقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن حصول الجامعة على المركز الأول يأتى تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية، موجهاً خالص شكره لطلاب الجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة فى الوصول إلى هذه الانجاز.

‎من جانبه أضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجامعة اتخذت العديد من الاجراءات فى ضوء خطة الجامعة لتعزيز دورها فى القضاء على الأمية فى محافظة الغربية من خلال إنشاء فصول محو أمية بكليات التربية والحقوق والتجارة، تعمل طوال العام تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار، واتخاذ العديد من الاجراءات لتشجيع الطلاب وتحفيزهم للمشاركة فى محو أمية المواطنين بالمحافظة، من ابرزها مشاركة طلاب الجامعة في القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة ضمن مبادرة حياة كريمة واجراء اختبارات فورية ضمن انشطة القوافل بالقرى المستهدفة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مما أسهم فى تحقيق الجامعة قفزات متعددة طوال الفترة الماضية وتقدمها أربع مراكز عن تصنيف دورة ابريل ٢٠٢٢، وحصولها على المركز الأول عن دورة يوليو للعام الجاري.

‎كما أوضح د. محمود سليم أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة طنطا يحرص دائما على تفعيل دور الجامعة الريادى فى خدمة مجتمعها المحيط، حيث إتخذ القطاع العديد من الاجراءات لتعزيز دور الجامعة فى خفض نسبة أمية الكبار في النطاق الجغرافي للجامعة، وتوفير دارسين أميين للتسير على طلاب الجامعة، واتاحة الفرصة من خلال منظومة التحول الرقمي لطلاب الجامعة للتسجيل للاشتراك من خلال موقع الكترونى مخصص، وتوفير وسائل لنقل الطلاب إلى الأماكن المتجه لها قوافل الجامعة، علاوة على تقديم حوافز مميزة للطلاب المتميزين فى محو الأمية، لتشجيعهم لتحقيق مزيد من الانجازات لجامعتهم، موجها الشكر لجميع الاطراف المشاركة في تحقيق مستهدفات خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف الدكتور وليد سمير الاستاذ المساعد بكلية التربية ومدير مركز اللغات والتعليم المستمر بالجامعة ومنسق عام مشروع محو الأمية بالجامعة أن ممثلي الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية، لعبوا دورا مميزا في تنفيذ خطة الجامعة في محو أمية المواطنين، وعلى رأسهم محمد ابو النبايل مدير عام الهيئة بفرع الغربية، وايمان بدر منسق عام البروتوكولات، ناهد المليجي منسق عام اداري، احمد عبد الغني من العلاقات العامة بالهيئة.