وكيل تموين الدقهلية يقود حملة على المخابز ومضارب الأرز

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين يرافقه محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية حملة على مخابز المطرية أسفرت عن ضبط ٥ محاضر نقص وزن بمقدار من ٩ : ٢٦ جراما ، محضر تجميع ٧٩ بطاقة تموينية ذكية كما تم ضبط٣ محاضر تصرف فى اجمالى ١٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جراما.

كما تم تحرير ٢ محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.



وتمت متابعة توريد الأرز بمضرب شلبايه بالمنزلة ومضرب الرياض بمنية النصر ومضرب دكرنس بدكرنس .

وأكد" دايرة" ان عملية التوريد تسير بانتظام في ضوء التعلميات الخاصة بتنظيم التداول والتعامل المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلى ٢٠٢٢م ،، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن التوريد وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن كما تمت متابعة أعمال التوريد بالمواقع المعدة لهذا الغرض على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب فى الأسعار والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

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