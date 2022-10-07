عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تموين الدقهلية يقود حملة على المخابز ومضارب الأرز

حملة تمونية
حملة تمونية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين يرافقه محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية حملة على مخابز المطرية أسفرت عن ضبط ٥ محاضر نقص وزن بمقدار من ٩ : ٢٦ جراما ، محضر تجميع ٧٩ بطاقة تموينية ذكية  كما تم ضبط٣ محاضر تصرف فى اجمالى ١٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جراما. 
كما تم تحرير ٢ محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

وتمت متابعة توريد الأرز بمضرب شلبايه بالمنزلة ومضرب الرياض بمنية النصر ومضرب دكرنس بدكرنس .

وأكد" دايرة"  ان عملية التوريد تسير بانتظام في ضوء التعلميات الخاصة بتنظيم التداول والتعامل المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلى ٢٠٢٢م ،، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن التوريد وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن كما تمت متابعة أعمال التوريد بالمواقع المعدة لهذا الغرض على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب فى الأسعار والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

أكتوبر في عيون الشعراء بنوادي الأدب بثقافة الدقهلية

IMG-20221007-WA0005
IMG-20221007-WA0005
IMG-20221007-WA0006
IMG-20221007-WA0006
IMG-20221007-WA0002
IMG-20221007-WA0002
IMG-20221007-WA0003
IMG-20221007-WA0003
وكيل وزارة التموين وزارة التموين التموين بالدقهلية وزارة التموين بالدقهلية وكيل وزارة التموين بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

مطار القاهرة: راكب مصري يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون | شاهد

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: البناء المخالف على أراضي الدولة إهدارا للثروة القومية

ترشيحاتنا

من ميراث إليزابيث.. تشارلز يستولى على تراث ملكي مثير للإعجاب

الربع الثالث .. تقدم الاهلي علي الغرافة 85-35 بالبطولة العربية للسلة | بث مباشر

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

أردوغان يدلي بتصريحات خطيرة حول اليونان.. تفاصيل

إنجاز محمد صلاح في خطر.. أبرز 10 أرقام قياسية حطمها العملاق هالاند

هاني أمان: 3 مليارات جنيه حجم الأصول غير المستغلة لـ الشرقية للدخان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل بطل كليب محمد فؤاد ووظيفته الحالية؟

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. أرز بالخضراوات والصلصة

مين أحلى.. إطلالات ياسمين عز vs رضوى الشربيني| شاهد

على خطى ياسمين صبري.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة فوشيا| شاهد

فيديو

شغلوا الأغاني وسط اليوم الدراسي.. وصلة رقص داخل مدرسة بالدقهلية انتهت بقرار فصل

تسببت في وفاة 66 طفلا بجامبيا.. الصحة العالمية تحذر من أدوية مميتة

أغلى علبتين عصير.. عميل يطلب موبايل من موقع أونلاين فتحدث المفاجأة| شاهد

انهيار الدولار عالميا وتراجع تاريخي في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ