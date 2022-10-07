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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط.. كشف مجاني على 1500 مواطن وتحويل 23 حالة للمستشفيات

صدى البلد

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

وقال ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة إنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٤٩٢مواطن، حيث تم تحويل ٢٣حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ١٣ حالة أخرى فضلاً عن إجراء ٣٧٥ تحليل معملى والكشف بالأشعة لعدد ٢٩ حالة والسونار لـ٦٠حالة.

وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية لمحافظتي دمياط والقليوبية

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دمياط المستشفيات مديرية الصحة على نفقة الدولة الكشف الطبي المبادرة الرئاسية

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