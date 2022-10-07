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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إطلاق المبادرة الوطنية "ابدأ" يحقق قفزة صناعية للوطن

النائب محمد نشات
النائب محمد نشات العمده

قال النائب محمد نشات العمده ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنبا، إن الدولة لا تتوانى عن دعم قطاع الصناعة المصرية، سواء على مستوى التشريعات أو تسهيل الإجراءات واستصدار الرخص للمستثمرين ورجال الأعمال، إيمانًا منها بأن الصناعة هى قاطرة التقدم في المجتمع المصري، وذلك بتوبجهات مباشرة من القيادة السياسية.

ونوه نشأت العمده، في تصريح صحفي له اليوم، بإطلاق مؤسسة حياة كريمة المبادرة الوطنية للصناعة المصرية "أبدأ"، مؤكدا أنها خطوة ضخمة لتعزيز القطاع الصناعي في مصر، بالاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.

ولفت عضو صناعة البرلمان، إلى أن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأً"، كمبادرة رئاسية يؤكد اهتمام الدولة البالغ والقيادة السياسية، بإحداث نقلة في القطاع الصناعي وفتح الآفاق أمام الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة مستلزمات البناء والتشييد، مع وجود مشاريع هائلة للتنمية في المدن الجديدة والعاصمة الادارية وغيرهم.

واختتم النائب محمد نشات العمده، بالتأكيد على أن المبادرة الوطنية للصناعة المصرية، قفزة حقيقية لصالح الاقتصاد في الجمهورية الجديدة.

صناعة الرئيس السيسي مجلس النواب مصر العاصمة الادارية حياة كريمة

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