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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شر البلية ما يضحك.. الأدوات المنزلية تنفي وصول سعر ملعقة السنبلة لـ150 ألف جنيه

ملعقة السنبلة
ملعقة السنبلة

نفي أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، حقيقة وصول سعر ملعقة السنبلة لـ150 ألف جنيه، قائلا: “شر البلية ما يضحك.. وكانت ملعقة السنبلة موجودة فى منازلنا فى فترة السبعينات والثمانينات.. وهذا ليس معناه أنها شئ من الأثار التي من الممكن أن تباع بهذا السعر”.

وأضاف “هلال” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن ملعقة السنبلة تباع فى سوق الجمعة بجنيه واحد او أثنين، معقبا: “حتي أغلي طقم شوك فى العالم لم يصل لهذا الرقم أو هذا السعر”.

وتابع: “اما حد يقول أن سعر تلك الملعقة 150 ألف جنيه دا واحد فاضي يريد ركوب التريند ويشغل الناس بأى شئ.. وتلك عملية نصب بالدرجة الأولي”، لافتا إلى أنه يتم ضرب تلك الملعقة وصناعتها من الصاج وتأخذ كروم بعد ذلك وتباع.

 

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