جنرال موتورز تخسر 103 ملايين دولار بسبب عيوب المحركات | تفاصيل

خسرت مجموعة جنرال موتورز دعوى قضائية جماعية في المحكمة الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا بسبب عيوب مزعومة في محرك LC9 Vortec 5300 V8، وأمرتها هيئة المحلفين بدفع 102.6 مليون دولار أمريكي للعملاء المتأثرين.

تشمل الدعوى الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي مع هذا المحرك من سنوات طراز 2011 إلى 2014 للمالكين في كاليفورنيا ونورث كارولينا وأيداهو، ويبلغ عدد أطراف القضية ضد جنرال موتورز حوالي 38000 شخص يمثلون جزءًا من القضية، ووفقًا لـ أوتوموتيف نيوز، يمكن أن يحصل كل منهم على 2700 دولار.

جنرال موتورز تخسر 103 مليون دولار بسبب عيوب المحركات

لم تنته الإجراءات القانونية لهذه القضية بعد، حيث كشف متحدث باسم جنرال موتورز لموقع Motor1 العالمي المتخصص في أخبار السيارات، عن رفع المحامون للقضية في عام 2016 وزعموا أن مشكلة في حلقات المكبس أدت إلى استهلاك مفرط للزيت وإتلاف محتمل لمحطة توليد الطاقة، بما في ذلك عطل محتمل.

وفقًا للمحامين أصحاب الدعوى الجماعية، اقترحت جنرال موتورز حلولًا للمشكلة في عام 2010 دون جدوى، وكان هناك أيضًا تغييرات تصميمية لمكونات المحرك في عام 2011، واستشهد محامو جنرال موتورز بهذا كدليل على معرفة صانع السيارات بهذه المشكلة.

قال كريستوفر ستومبو، كبير مستشاري المحاكمة في القضية عبر بيان صادر عن الشركة: "أنا فخور بشكل استثنائي بفريق المحاكمة الخاص بنا لتحضيراته الدؤوبة ومناصرته القوية لهذه القضية".

تلاحظ شركة المحاماة أنه من النادر أن تصل دعوى جماعية في صناعة السيارات إلى حكم هيئة المحلفين، وعلى سبيل المثال وافقت شركة ديملر على تسوية في عام 2020 دفعت مليارات الدولارات لإنهاء القضايا مع وكالة حماية البيئة، ومجلس الموارد الجوية بكاليفورنيا، ووزارة العدل الأمريكية، والجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ودعوى قضائية جماعية.