“خيوط ليلى” فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فى يوم الثلاثاء 11 من أكتوبر 2022م الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق زووم؛ بقاعة C لمناقشة رواية “خيوط ليلى” للأديبة المصرية شيرين فتحي. يناقشها الناقدان المصريان د.سيد ضيف الله ود.عادل ضرغام، والناقدة الجزائرية د.بدرة شريط. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يذكر أن شيرين فتحي كاتبة مصرية من مواليد نوفمبر 1982. تخرجت في كلية الصيدلة. صدر لها رواية بعنوان : “خفة روح” عام 2012 عن دار وعد للنشر. ومجموعة قصصية بعنوان: “البطلة لا يجب أن تكون بدينة “عام 2014 عن دار كلمة للنشر. ومجموعة قصصية بعنوان “رأس مستعمل للبيع ” 2019 عن دار الهالة للنشر والتوزيع, تم ترشيحها في القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الأدبية ديسمبر-2021. ورواية بعنوان خيوط ليلى 2021 عن دار الهالة للنشر والتوزيع. حصلت الكاتبة على المركز الثاني في القصة القصيرة في جائزة ساويرس الثقافية فرع شباب الأدباء 2017 عن مجموعتها البطلة لا يجب أن تكون بدينة.

وحصلت على المركز الأول في جائزة ربيع مفتاح للقصة القصيرة عن قصة زينب 2017. ووصلت مجموعتها رأس مستعمل للبيع للقائمة القصيرة في مسابقة ساويرس الثقافية 2021.