موعد انتهاء التقديم في مسابقة النصوص والدراسات المسرحية

أصدرت لجنة المسرح في المجلس الأعلى للثقافة، قرارا بأن موعد انتهاء التقديم في المسابقة السنوية في النصوص والدراسات النقدية المسرحية يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر الحالى، ولا ينظر إلى الأعمال الواردة بعد غلق باب التقدم، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن المسابقة: “فرع الدراسات النقدية المسرحية، فرع النصوص المسرحية، وتبلغ القيمة المالية للجوائز في كل فرع من الفرعين: المركز الأول 20 ألف جنيه، المركز الثاني 15 ألف جنيه، المركز الثالث 10 آلاف جنيه”.

وتتضمن شروط المسابقة : فرع (الدراسات النقدية المسرحية): أن يكون الموضوع متصلاً بالمسرح المصري .. تنظيرًا أو تطبيقًا، أن يتبع الباحث قواعد الكتابة العلمية والتوثيق، ألا يكون البحث جزءًا من رسالة علمية أو بحث سبق نشره، يتقدم الباحث بعمل واحد لا يقل عن 5000 كلمة، يدرج اسم الكاتب وعنوان العمل في صفحة الغلاف ولا يدرج في متن العمل بأي شكل من الأشكال، يتقدم الكاتب بثلاث نسخ ورقية ونسخة محملة على اسطوانة مدمجة CD، من حق اللجنة نشر الأعمال الفائزة ولا ترد الأعمال التي لم تفز، اما بالنسبة الى فرع (النصوص المسرحية): أن يكون النص تأليفًا خالصًا وليس إعدادًا أو تقديمًا أو مأخوذًا عن أى عمل أدبي أو فني آخر، أن يكون سن المتقدم أقل من أربعين عاماً في أكتوبر 2022 وأن يتقدم بعمل واحد فقط من ثلاث نسخ مطبوعة ونسخة محملة على اسطوانة مدمجة CD بصيغة PDF، يحق للمجلس الأعلى أن ينشر النصوص الفائزة دون اتفاق منفصل ولا ترد الأعمال المتقدمة سواء كانت فائزة أم لم تفز.

وتنص المسابقة على عدد من الشروط العامة؛ أبرزها ان يتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية (ملف word) للسيرة الذاتية للمتقدم وصورة الرقم القومي ورقم حساب البنك وفي حالة عدم وجود حساب بنكي يتم تقديم إقرار من المتقدم بتحويل قيمة الجائزة على البريد المصري في حالة فوزه، وتسلم الأعمال المقدمة إلى ماجدة رفاعي من إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة في ساحة دار الأوبرا.