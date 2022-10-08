عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

موعد انتهاء التقديم في مسابقة النصوص والدراسات المسرحية

صدى البلد

أصدرت لجنة المسرح في المجلس الأعلى للثقافة، قرارا بأن موعد انتهاء التقديم في المسابقة السنوية في النصوص والدراسات النقدية المسرحية يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر الحالى، ولا ينظر إلى الأعمال الواردة بعد غلق باب التقدم، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. 

 

وتتضمن المسابقة: “فرع الدراسات النقدية المسرحية، فرع النصوص المسرحية، وتبلغ القيمة المالية للجوائز في كل فرع من الفرعين: المركز الأول  20 ألف جنيه، المركز الثاني 15 ألف جنيه، المركز الثالث 10 آلاف جنيه”.

 

وتتضمن شروط المسابقة : فرع (الدراسات النقدية المسرحية): أن يكون الموضوع متصلاً بالمسرح المصري .. تنظيرًا أو تطبيقًا، أن يتبع الباحث قواعد الكتابة العلمية والتوثيق، ألا يكون البحث جزءًا من رسالة علمية أو بحث سبق نشره، يتقدم الباحث بعمل واحد لا يقل عن 5000 كلمة، يدرج اسم الكاتب وعنوان العمل في صفحة الغلاف ولا يدرج في متن العمل بأي شكل من الأشكال، يتقدم الكاتب بثلاث نسخ ورقية ونسخة محملة على اسطوانة مدمجة CD، من حق اللجنة نشر الأعمال الفائزة ولا ترد الأعمال التي لم تفز، اما بالنسبة الى فرع (النصوص المسرحية): أن يكون النص تأليفًا خالصًا وليس إعدادًا أو تقديمًا أو مأخوذًا عن أى عمل أدبي أو فني آخر، أن يكون سن المتقدم أقل من أربعين عاماً في أكتوبر 2022 وأن يتقدم بعمل واحد فقط من ثلاث نسخ مطبوعة ونسخة محملة على اسطوانة مدمجة CD بصيغة PDF، يحق للمجلس الأعلى أن ينشر النصوص الفائزة دون اتفاق منفصل ولا ترد الأعمال المتقدمة سواء كانت فائزة أم لم تفز.

 

 

وتنص المسابقة على عدد من الشروط العامة؛ أبرزها ان يتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية (ملف word) للسيرة الذاتية للمتقدم وصورة الرقم القومي ورقم حساب البنك وفي حالة عدم وجود حساب بنكي يتم تقديم إقرار من المتقدم بتحويل قيمة الجائزة على البريد المصري في حالة فوزه، وتسلم الأعمال المقدمة إلى ماجدة رفاعي من إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة في ساحة دار الأوبرا.

 

 

 

 

المجلس الأعلى للثقافة الدراسات النقدية المسرح المصري الدكتورة نيفين الكيلاني نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

ترشيحاتنا

المالية: منع الشركات من التعاقد مع الحكومة إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية

وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد للمشروع القومى للبتلو بقيمة 36 مليون جنيه

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أسرار غير متوقعة لـ أناقة ميرهان حسين

الرسول جاء بالمحبة للإنسانية جمعاء.. القصبى يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

تدمير كيرتش| أسبوع مشتعل بين روسيا وأوكرانيا و3 سيناريوهات لمستقبل الصراع

وزير النقل يحدد موعد افتتاح عدد من محطات المترو.. ورسالة للمشككين في انتصار أكتوبر.. ويؤكد: روح المقاتل المصري أبهرت العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مناعة يكشف أسرار صادمة عن أمراض الخريف| تفاصيل

في عيد ميلادها.. فستان أثار الجدل لـ شيرين عبد الوهاب| السبب غير متوقع

اكتشاف مقابر جماعية جديدة في مدينة ليمان الأوكرانية.. شاهد

أمينة شلباية تهاجم الرجال بسبب إتيكيت أكل ورق العنب| شاهد

فيديو

على أجهزة التنفس .. آخر فيديو لـ هشام سليم قبل لفظ أنفاسه الأخيرة

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ