السيطرة على حريق نشب بأحد مدارس الدقهلية

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق نشب داخل مدرسة الشهيد رمضان البسيوني بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مدرسة الشهيد رمضان البسيوني الابتدائية.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم السيطرة عليه.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي ولا توجد أي إصابات بشرية، وبعض الخسائر المادية وتم حصرها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة.