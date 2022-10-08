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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق نشب بأحد مدارس الدقهلية

حريق
حريق

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق نشب داخل مدرسة الشهيد رمضان البسيوني بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مدرسة الشهيد رمضان البسيوني الابتدائية.

 

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم السيطرة عليه.

 

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي ولا توجد أي إصابات بشرية، وبعض الخسائر المادية وتم حصرها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة.

محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية الدقهلية السيطرة على حريق قوات الحماية المدنية

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