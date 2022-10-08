متحدث التعليم لـ صدى البلد: انتهاء توزيع تابلت أولى ثانوي بالمدارس18 أكتوبر

البداية في 3 محافظات ..

كشف شادي عبد الله زلطة ، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل جديدة بشأن أخر أخبار توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم لـ صدى البلد : وفقا لما هو مخطط ، سوف تنتهي جميع المدارس الثانوية من توزيع التابلت على طلاب الصف الاول الثانوي ، بحلول 18 أكتوبر الجاري.

وأضاف المتحدث : لقد تم بدء توزيع تابلت اولى ثانوي مع انطلاق الدراسة في محافظات القاهرة والشرقية والمنيا وذلك خلال الاسبوع الاول من بدء الدراسة في المدارس ، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء من غد الأحد ، في استكمال توزيع التابلت على طلاب الصف الاول الثانوي على مستوى كافة محافظات الجمهورية .

يذكر أن المدارس الثانوية، كانت قد اعلنت خبرا عاجلا لطلاب الصف الأول الثانوي، الذين يتساءلون عن إجراءات استلام التابلت بالعام الدراسي الحالي 2022 / 2023

وقالت المدارس الثانوية، إنه تم فتح الباب لـ تسديد رسوم التابلت للصف الأول الثانوي في مكاتب البريد، لافتةً إلى أن الرسوم المطلوبة 105جنيه

وأضافت المدارس الثانوية أنه ستم تسديد رسوم التابلت في مكاتب البريد عن طريق الرقم القومي للطالب ، مشددةً على ضرورة الاحتفاظ بـ ايصال سداد رسوم التابلت لحين تسليمه في المدرسة

وأعلنت المدارس الثانوية أنه من المقرر أن يتم تسليم التابلت لـ طلاب الصف الاول الثانوي في المدارس الثانوية خلال أيام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم تأمين التابلت تقدر بـ 105 جنيهات، ولابد أن يدفعها جميع طلاب مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة وكذلك المعلمين الذين تسلموا التابلت.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم تأمين التابلت يمكن دفعها في مكاتب البريد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن سداد رسوم تأمين التابلت أمر لابد من عدم تجاهله ، حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد او التلف الكلي او التلف الجزئي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن رسوم تأمين التابلت يتم سدادها وفقا لما يلي :

طلاب أولى ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى

طلاب 2 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية

طلاب 3 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة

وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه في حالة عدم الالتزام بـ سداد رسوم تأمين التابلت ، يسقط حق الطالب او المعلم في التغطية التأمينية ، ويقوم بسداد قسمة الجهاز كاملا في حالة الفقد او قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي او الجزئي.

خطوات سداد رسوم تأمين التابلت