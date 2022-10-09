البحوث الفلكية تنظم ندوة للحديث عن تأثير الاقمار الصناعية علي الفضاء... اليوم

بمناسبة اسبوع الفضاء العالمي

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء ومركز تعليم الفلك بمصر، بمناسبة اسبوع الفضاء العالمي - ” World Space Week” ، ندوة بعنوان “يوم الفضاء العالمي ".

وتقام الندوة يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر بقاعة مدور الساعة العاشرة صباحاً، وأوضح المعهد ان الندوة سوف يتم اتاحتها على الزووم حتي يتمكن جميع الراغبين في الحضور والاستماع إلى الندوة.

وتتحدث الدكتورة سمية سعد خلال الندوة الاولى عن "الفلك من الفضاء كيف ولماذا" ، بينما تأتي الجلسة الثانية بعنوان "البيئة الفضائية وتاثيرها على الاقمار الصناعية" الدكتورة سوزان وسيم، وتأتي الندوة الثالثة بعنوان “التغير الدوري للنجوم المتغيرة” ويلقيها الدكتور محمد الخميسى.

أشار المعهد أن الندوة سوف تقام بنظام الاون لاين عبر منصة زووم، وسوف تقام الندوة العلمية اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر فى تمام الساعة 10 صياحآ بتوقيت القاهرة.

ونوه المعهد أن على الراغبين فى حضور الندوة العلمية الدخول من خلال هذا اللينك :

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/u/kezBJDO6XL

Meeting ID: 834 6877 6235

Passcode: 911977

وعلى جانب آخر .. ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المؤتمر العام لمفوضية الزلازل للدول الأفريقية والأسيوية، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 13 أكتوبر 2022، بمدينة الغردقة.

وسوف يناقش المؤتمر عددًا من المحاور، منها: المخاطر الزلزالية والحد من آثارها والدراسات السيزموتكتونيه للبحر الأحمر، والدرع العربي والأخدود الأفريقي العظيم والطرق الحديثة لرصد تحركات القشرة الأرضية والاستشعار عن بعد وتفجيرات ودراسات المحاجر. وأشار د/جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم عقد اجتماع عام مشترك بين الدول الأفريقية والأسيوية في نفس الوقت، ويبلغ عدد الحضور الذين قاموا بالتسجيل حتى الآن حوالي 180 متخصصًا وعالمًا في مجالات الزلازل وعلوم الأرض؛ وذلك لإلقاء 130 ورقة بحثية.

وأضاف الدكتور جاد القاضي أن هذا المؤتمر يحظى بدعم من منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في النمسا والرابطة الدولية للزلازل وفيزياء باطن الأرض بالنرويج والمركز الدولي للفيزياء النظرية بإيطاليا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جمهورية مصر العربية.