وزير الرياضة يهنئ منتخب الخماسي الحديث بعد الفوز بميداليتين ببطولة العالم للناشئين

قدَّم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى المنتخب المصرى للخماسي الحديث للناشئين بعد الفوز بذهبية منافسات الفرق، ببطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة، وفوز محمد الجندي بفضية الفردى بالبطولة المقامة فى مدينة زيلونا جولا البولندية في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجارى .

أكد وزير الشباب والرياضة ان الدولة المصرية تشهد العديد من الإنجازات الرياضية خلال الفترة الراهنة على أيدى أبطال مصر الرياضيين فى مختلف المحافل، مشيراً الى استمرار الوزارة فى دعم ورعاية اللاعبين وتحقيق مطالباتهم بالتعاون المثمر مع الاتحادات الرياضية.

وأحرزت مصر ذهبية الفرق عن طريق الثلاثي محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل بعد أن جاءوا بالمركز الأول برصيد 4466 نقطة وجاء في المركز الثاني منتخب فرنسا والميدالية الفضية برصيد 4110 نقاط وفي المركز الثالث منتخب المجر في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 4148 نقطة.

كما نجح محمد الجندي في الفوز بفضية منافسات الفردي بعد أن جاء في المركز الثاني برصيد 1512 نقطة وأحرز الميدالية الذهبية المجري ميهالي كوليزار برصيد 1516 نقطة بينما أحرز الميدالية البرونزية الفرنسي ليو بوريس برصيد 1504 نقاط.

وتتكون البعثة المصرية من الجهاز الفني والإداري والذي يضم كلاً من: أنس عبد السلام رئيسا للبعثة وياسر حفني المستشار الفني والمدير الرياضي وعمرو سيد المدير الفني للناشئين ومحمد الصباحي مدرب السلاح وديفيد عبد الملاك مدرب السلاح وياسر عصر مدرب الفروسية وهشام سليمان مدرب الجري وإبراهيم سكر مدرب الرماية ومحسن حسني طبيب المنتخب ومحمود سند إداري البعثة.

بينما تضم قائمة اللاعبين واللاعبات : محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل ونور الدين كريم ويوسف قرني وأميرة قنديل وملك اسماعيل وزينة عامر وهانيا أبو بكر.