عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب الخماسي الحديث بعد الفوز بميداليتين ببطولة العالم للناشئين

صدى البلد

قدَّم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى المنتخب المصرى للخماسي الحديث للناشئين بعد الفوز بذهبية منافسات الفرق، ببطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة، وفوز محمد الجندي بفضية الفردى بالبطولة المقامة فى مدينة زيلونا جولا البولندية في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجارى .

أكد وزير الشباب والرياضة ان الدولة المصرية تشهد العديد من الإنجازات الرياضية خلال الفترة الراهنة على أيدى أبطال مصر الرياضيين فى مختلف المحافل، مشيراً الى استمرار الوزارة فى دعم ورعاية اللاعبين وتحقيق مطالباتهم بالتعاون المثمر مع الاتحادات الرياضية.

وأحرزت مصر ذهبية الفرق عن طريق الثلاثي محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل بعد أن جاءوا بالمركز الأول برصيد 4466 نقطة وجاء في المركز الثاني منتخب فرنسا والميدالية الفضية برصيد 4110 نقاط وفي المركز الثالث منتخب المجر في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 4148 نقطة.

كما نجح محمد الجندي في الفوز بفضية منافسات الفردي بعد أن جاء في المركز الثاني برصيد 1512 نقطة وأحرز الميدالية الذهبية المجري ميهالي كوليزار برصيد 1516 نقطة بينما أحرز الميدالية البرونزية الفرنسي ليو بوريس برصيد 1504 نقاط.

وتتكون البعثة المصرية من الجهاز الفني والإداري  والذي يضم كلاً من: أنس عبد السلام رئيسا للبعثة وياسر حفني المستشار الفني والمدير الرياضي وعمرو سيد المدير الفني للناشئين ومحمد الصباحي مدرب السلاح وديفيد عبد الملاك مدرب السلاح وياسر عصر مدرب الفروسية وهشام سليمان مدرب الجري وإبراهيم سكر مدرب الرماية ومحسن حسني طبيب المنتخب ومحمود سند إداري البعثة.

بينما تضم قائمة اللاعبين واللاعبات : محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل ونور الدين كريم ويوسف قرني وأميرة قنديل وملك اسماعيل وزينة عامر وهانيا أبو بكر.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخب المصرى للخماسي منتخب المجر الميدالية الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. شاهد

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة|تعليق قوي لمدرب الاتحاد المنستيري عن مواجهة الأهلي.. إلغاء إيقاف حسن قداح نجم يد الزمالك قبل نهائي أفريقيا

موجودة بمصر؟| أدوية كحة قتلت 66 طفلا في جامبيا .. استشاري يكشف

تبدأ من 280 ألف جنيه .. أشهر 5 سيارات مستعملة في مصر |تفاصيل

مجلس الحوار الوطني يستكمل خطط أعماله .. الاثنين

فرصتك ياعريس الحق بسرعة.. هبوط أسعار الذهب وعيار 21 الأن مفاجأة

كارثة هزت روسيا .. صور الأقمار الصناعية تكشف آثار تفجير جسر القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مؤثر.. شاب يوقف طريقًا كاملًا من أجل سيدة مسنة |شاهد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة لذيذة ومغذية

شاهد لحظة سحل سيدة منتقبة على الطريق في السعودية |فيديو

تخلت عن الحجاب.. شاهد| أول صور من حفل زفاف الإعلامية آية عبدالرحمن

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ